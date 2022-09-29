Чт, 29.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Раскрыта причина смерти королевы Елизаветы II

rus.tvnet.lv
Раскрыта причина смерти королевы Елизаветы II
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Королева Елизавета II.
Королева Елизавета II. Фото: Alessia Pierdomenico/Shutterstock

Королева Елизавета II умерла от старости, написано в ее свидетельстве о смерти, сообщает британская вещательная корпорация BBC.

В свидетельстве сказано, что королева скончалась 8 сентября в 15:10 в замке Балморал, в Шотландии.

В четверг, 29 сентября, Национальный архив Шотландии опубликовал свидетельство о смерти королевы. Документ подписала дочь Елизаветы II, принцесса Анна.

Смерть королевы 16 сентября зарегистрировал исполнительный директор Национального архива Шотландии Пол Лоу.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх