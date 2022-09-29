Королева Елизавета II умерла от старости, написано в ее свидетельстве о смерти, сообщает британская вещательная корпорация BBC.
Раскрыта причина смерти королевы Елизаветы II
Раскрыта причина смерти королевы Елизаветы II
В свидетельстве сказано, что королева скончалась 8 сентября в 15:10 в замке Балморал, в Шотландии.
В четверг, 29 сентября, Национальный архив Шотландии опубликовал свидетельство о смерти королевы. Документ подписала дочь Елизаветы II, принцесса Анна.
Смерть королевы 16 сентября зарегистрировал исполнительный директор Национального архива Шотландии Пол Лоу.
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