Сочный сливовый пирог с минимумом калорий 🥧
Сочный сливовый пирог с минимумом калорий 🥧
Ингредиенты:
- 200 г творога 5%;
- 1 яйцо;
- 80 г овсяной муки;
- 3 сливы;
- 15 г кукурузного крахмала;
- чайная ложка сока лимона;
- подсластитель по вкусу.
Приготовление:
- Для теста смешиваем муку, творог, яйцо и подсластитель.
- Пробиваем массу погружным блендером, можно протереть творог через сито. Получается эластичное тесто.
- На пергаментной бумаге формируем пирог с бортиками.
- Произвольными кусочками нарезаем сливы.
- К ним добавляем крахмал, подсластитель и лимонный сок.
- Сливовую массу выкладываем на тесто, подворачиваем бортики.
- Отправляем в разогретую до 180° духовку примерно на 30 минут.
Весь пирог около 758 ккал. В 1/6 около 126 ккал.
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