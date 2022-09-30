Пт, 30.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Сочный сливовый пирог с минимумом калорий 🥧

rus.tvnet.lv
Сочный сливовый пирог с минимумом калорий 🥧
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Фото: instagram/pp_kbitja/

Пирог со сливами и минимумом калорий от любительницы ПП-готовки Екатерины!

Ингредиенты: 

  • 200 г творога 5%;
  • 1 яйцо;
  • 80 г овсяной муки;
  • 3 сливы;
  • 15 г кукурузного крахмала;
  • чайная ложка сока лимона;
  • подсластитель по вкусу.

Приготовление: 

  1. Для теста смешиваем муку, творог, яйцо и подсластитель.
  2. Пробиваем массу погружным блендером, можно протереть творог через сито. Получается эластичное тесто.
  3. На пергаментной бумаге формируем пирог с бортиками.
  4. Произвольными кусочками нарезаем сливы.
  5. К ним добавляем крахмал, подсластитель и лимонный сок.
  6. Сливовую массу выкладываем на тесто, подворачиваем бортики.
  7. Отправляем в разогретую до 180° духовку примерно на 30 минут.

Весь пирог около 758 ккал. В 1/6 около 126 ккал.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх