Угадайте, какой продукт жители Эстонии считают самой эстонской едой

Ржаной хлеб на протяжении многих лет занимал настолько важное место в повседневном рационе, что выражение "хлеб на столе" означало, что семья обладает достаточным достатком. "Люди не ели "с хлебом" - это остальные продукты и блюда были "к хлебу". Это говорит о важной роли и большой символической ценности хлеба. В наше время хобби многих хозяек - выпечка домашнего хлеба. Это умение, которым гордятся", - рассказала Каннике.

Кама в крестьянской культуре - традиционное летнее блюдо. Ели ее с простоквашей. "В нашем городском обществе кама по-прежнему популярна благодаря тому, что еще до Второй мировой войны ее стали производить промышленным способом. Кроме того, в конце 1930-х каму начали продвигать как национальное блюдо", - продолжает историк. В 90-х во многих кафе и ресторанах стали подавать десерты с камой, что способствовало еще большему росту ее популярности.

Мульгипудер, или картофельно-перловая каша со свиными шкварками, по словам Каннике, стала популярной в первой половине XIX века в культурном регионе Мульгимаа, а оттуда уже распространилась по всей Эстонии. "Жители Мульгимаа считают мульгипудер важной частью своего культурного наследия, и именно благодаря их усилиям блюдо так популярно. В то же время популярности блюда способствовало и то, что оно производится местной промышленностью - такими компаниями, как Salvest и Põltsamaa", - добавила Каннике.

Фото: Eesti toit

В первую десятку эстонских блюд и продуктов также вошли бутерброды с килькой, картофель (в том числе картофельно-перловая каша), а также традиционные популярные рождественские блюда: кровяная колбаса, тушеная квашеная капуста и холодец.

Топ-10 самых эстонских продуктов и блюд 1. Черный хлеб 2. Кама 3. Мульгипудер 4. Бутерброды с килькой 5. Кровяная колбаса 6. Тушеная квашеная капуста 7. Холодец 8. Мульгикапсад 9. Килька 10. Картошка