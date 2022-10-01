В Даугавгриве избиратель угрожал избить сотрудника участка

Представитель избиркома, которому поступила угроза, сообщил, что мужчина средних лет хотел проголосовать одновременно против нескольких списков избирателей, вычеркнув их. Когда ему объяснили, что процедура голосования не предусматривает такой возможности, мужчина стал агрессивным - гневно швырнул бюллетени, выругался по-русски и сказал, что повредит автомобили, припаркованные у избирательного участка.

После этого мужчина пообещал дождаться сотрудника избирательной комиссии возле участка после закрытия и избить его. Сотрудник, которому поступали угрозы, не обращался в правоохранительные органы.

Как сообщалось, в бюллетенях будут учитываться только два вида отметок избирателей - плюсы в ромбиках напротив фамилий кандидатов и вычеркивания фамилий. Другие знаки, например, галочки, не будут приниматься во внимание при подсчете голосов.

Как сообщалось, в Латвии 1 октября проходят выборы в 14-й Сейм. Участки будут открыты до 20:00.

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