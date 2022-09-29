В субботу, 1 октября, в Латвии пройдут выборы в 14-й Сейм. У многих жителей до сих пор остаются вопросы о порядке голосования. RUS TVNET обобщил информацию Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и собрал ответы на главные вопросы.
Справка для избирателей: как правильно голосовать?
Кто может участвовать в выборах?
- Голосовать могут граждане Латвии.
- Голосовать разрешается с 18 лет.
- Голосующие должны быть зарегистрированы в регистре избирателей.
Что такое регистр избирателей?
Регистр избирателей - это государственная информационная система. Каждый избиратель может голосовать только один раз. Таким образом, всех избирателей нужно регистрировать.
За кого голосовать на выборах?
Избиратели голосуют за кандидатов в депутаты. Каждая партия или объединение партий готовит список кандидатов в депутаты. Список представлен в Центральной избирательной комиссии, где регистрируются все списки. Каждый список имеет свой номер. Каждая партия или объединение партий готовит предвыборную программу. Предвыборные программы и списки кандидатов можно прочитать:
- с 26 сентября на избирательных участках;
- на сайте sv2022.cvk.lv.
В каком округе можно голосовать?
На выборах в Сейм Латвия разделена на 5 избирательных округов: Рига, Видземе, Латгале, Курземе, Земгале. В каждом округе есть избирательные участки. По всей Латвии почти тысяча избирательных участков. Избиратели могут голосовать на любом из них.
Как работают избирательные участки?
В день выборов избирательные участки работают с 7:00 до 20:00. После 20:00 на избирательный участок никого не пускают.
Избиратели, не имеющие возможности проголосовать в день выборов, могут передать голос на хранение за три дня до выборов, но только в 66 избирательных участках на территории Латвии:
- в четверг, 29 сентября, с 9:00 до 12:00;
- в пятницу, 30 сентября, с 10:00 до 16:00.
Избиратель, передавший голос на хранение, может передумать и проголосовать снова в день выборов - 1 октября. (В данном случае переданный на хранение голос не считается.)
Документом для голосования на выборах в 14-й Сейм является действительный паспорт или удостоверение личности (eID). Выданные в Латвии удостоверяющие личность граждан документы, у которых после 1 марта 2020 года истек срок годности, можно будет использовать для удостоверения личности на месте в Латвии до 30 апреля будущего года - это предусматривают принятые Сеймом поправки к закону. Данное условие не распространяется на документы, ставшие недействительными по другим причинам, например, если документ испорчен или изменились занесенные в него сведения.
Печать об участии в выборах в паспорт ставиться не будет, и для обеспечения соблюдения принципа "один избиратель - один голос" будет использоваться электронный онлайн-регистр избирателей.
Можно ли голосовать, находясь за рубежом?
Граждане, живущие за границей, смогут голосовать на выборах в Сейм. Избиратели за границей могут голосовать на избирательных участках или по почте. Подробнее о способах голосования за границей здесь.
Что делать, если избиратель не может добраться до избирательного участка?
Избиратели могут запросить голосование по своему местонахождению, если состояние здоровья избирателя не позволяет ему добраться до избирательного участка. Запросить голосование по своему местонахождению также могут сиделки больных и избиратели, находящиеся в местах кратковременного задержания. Доверенное лицо также может заполнить и подать заявку от имени избирателя.
Подробнее о голосовании по месту жительства здесь.
В каком порядке происходит голосование на избирательном участке?
- Отправляясь голосовать, нужно взять с собой паспорт или удостоверение личности.
- Прибыв на избирательный участок, необходимо предъявить паспорт или удостоверение личности.
- Работник комиссии избирательного участка сканирует номер или QR-код удостоверяющего личность документа и проверит по электронному онлайн-регистру избирателей, есть ли у избирателя право голосовать, а также отметит, что избиратель проголосовал.
- Имя, фамилия и персональный код избирателя будут занесены в печатный список голосовавших, в котором нужно будет своей подписью подтвердить получение избирательных материалов.
- Получив избирательные материалы, необходимо удостовериться в том, что на избирательном конверте есть печать соответствующего участка и выданы все бюллетени кандидатов, зарегистрированные в соответствующем избирательном округе.
- Затем нужно зайти в избирательную кабину или отсек для голосования, чтобы в одиночестве сделать свой выбор.
- Из всех избирательных бюллетеней нужно выбрать один - со списком кандидатов, за который избиратель хочет проголосовать.
- Бюллетень можно оставить без изменений или поставить знак "+" тем кандидатам, избрание которых избиратель особенно одобряет, либо вычеркнуть имена и фамилии кандидатов, избрание которых избиратель не одобряет.
- Данный избирательный бюллетень нужно поместить в избирательный конверт, конверт заклеить и бросить в избирательную урну.
- Остальные (неиспользованные) избирательные бюллетени рекомендуется выбросить в корзину для бумаг. Бюллетени разрешено взять с собой, но в этом случае рекомендуется взять из имеющихся в свободном доступе бюллетеней тот, за который проголосовал избиратель, чтобы на выходе из участка избиратель имел при себе полный комплект бюллетеней и никто не мог узнать, как избиратель проголосовал.
Голосование при помощи регистрационного конверта
Если по каким-либо техническим причинам использовать онлайн-регистр избирателей будет невозможно, избиратели смогут проголосовать регистрационным конвертом:
- На избирательном участке нужно подойти к регистрационному столу и предъявить паспорт или удостоверение личности.
- Работник комиссии избирательного участка занесет избирателя в отдельный список голосующих, где избиратель должен подтвердить своей подписью получение материалов для голосования.
- Вместе с избирательным конвертом и бюллетенями избирателю будет выдан еще один конверт - регистрационный конверт, на котором будут написаны имя, фамилия и персональный код избирателя.
- Нужно проследовать для голосования в избирательную кабину или отсек.
- Сделав свой выбор, избиратель должен поместить анонимный избирательный конверт с голосованием в регистрационный конверт и заклеить его.
- Регистрационный конверт следует передать возле избирательной урны работнику участка, который поставит на нем печать участка и бросит в избирательную урну.
- Когда работа онлайн-регистра избирателей восстановится, избирательная комиссия проверит, не было ли голосование избирателя зарегистрировано на другом участке. Если избиратель не проголосовал на другом участке, в списке голосующих отметят, что голосование действительно, и учтут его. Если за это время избиратель проголосует на другом участке, голосование будет погашено и учитываться не будет.
Если вдруг вы испортили избирательный бюллетень
Если избирательный бюллетень испорчен, но не помещен в конверт, и конверт не заклеен, избирателю разрешается попросить выдать новый комплект избирательных бюллетеней.
Если вдруг вы испортили избирательный конверт
Если избирательный конверт испорчен, то избиратель, пока конверт не заклеен, вправе получить новый избирательный конверт. Испорченный избирательный конверт нужно вернуть члену комиссии избирательного участка и повторно поставить подпись о получении нового избирательного конверта в списке голосующих.
Можно ли бросить в избирательную урну пустой избирательный конверт?
Да. Участвуя в выборах и бросая в избирательную урну пустой действительный избирательный конверт, вы повышаете общее количество проголосовавших на выборах и порог, от которого рассчитывается пятипроцентный барьер, необходимый спискам, чтобы получить мандаты в Сейме.
Что будет после выборов?
После 20:00 избирательные участки закрываются. Затем избирательная комиссия начинает подсчет голосов. Комиссия подсчитывает голоса за каждый список кандидатов и кандидата. Кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, становятся депутатами Сейма.
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