Справка для избирателей: как правильно голосовать?

Избиратели, не имеющие возможности проголосовать в день выборов, могут передать голос на хранение за три дня до выборов, но только в 66 избирательных участках на территории Латвии:

в четверг, 29 сентября, с 9:00 до 12:00;

в пятницу, 30 сентября, с 10:00 до 16:00.

Избиратель, передавший голос на хранение, может передумать и проголосовать снова в день выборов - 1 октября. (В данном случае переданный на хранение голос не считается.)

Документом для голосования на выборах в 14-й Сейм является действительный паспорт или удостоверение личности (eID). Выданные в Латвии удостоверяющие личность граждан документы, у которых после 1 марта 2020 года истек срок годности, можно будет использовать для удостоверения личности на месте в Латвии до 30 апреля будущего года - это предусматривают принятые Сеймом поправки к закону. Данное условие не распространяется на документы, ставшие недействительными по другим причинам, например, если документ испорчен или изменились занесенные в него сведения.

Печать об участии в выборах в паспорт ставиться не будет, и для обеспечения соблюдения принципа "один избиратель - один голос" будет использоваться электронный онлайн-регистр избирателей.

Можно ли голосовать, находясь за рубежом?

Граждане, живущие за границей, смогут голосовать на выборах в Сейм. Избиратели за границей могут голосовать на избирательных участках или по почте. Подробнее о способах голосования за границей здесь.

Что делать, если избиратель не может добраться до избирательного участка?