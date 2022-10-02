Как Екатерина Ланская влюбляет весь мир в Латвию через свои проекты

Проект, который прославит Латвию на весь мир

"Я подумала о том, что мы же сейчас живем все в огромном страхе от того, что нам грозит ядерный взрыв. И меня, например, в детстве учили бабушка и дедушка, что самое важное - это пойти в свой страх. То есть не было еще никаких коучей и не ходил каждый второй к психотерапевту. Когда у меня было плохое настроение, дедушка мне говорил: "Так, вот иди почисти у коровы, и настроение у тебя улучшится". И это реально! Вот эта депрессия от эйфории, она как бы от безделья происходит. То есть ты заботишься о сферах, которые у тебя есть, и о своем хозяйстве, и о земле.