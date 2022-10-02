Как Екатерина Ланская влюбляет весь мир в Латвию через свои проекты

"Латвия - мой дом вдохновения", - часто повторяет в разговоре продюсер и режиссер Екатерина Ланская. В начале октября она представляет уникальную встречу "Философия на воде", премьеру киноверсии документальной ленты Дмитрия Васюкова "Дом" и завершает работу над громкой задумкой с музыкой латвийского композитора Платона Буравицкого. Она не может раскрывать имена всех участников, но уже известно, что в съемках, которые проходят в Латвии, принимают участие именитые актеры.
От обсуждения "хороших русских" до кинопремьеры
5 октября в 19:00 в Большом зале кинотеатра Splendid Palace в рамках фестиваля Artdocfest/Riga впервые будет показана киноверсия многосерийного документального фильма "Дом" режиссера Дмитрия Васюкова. Это будет не 5 серий, как было во время закрытого показа, а специально смонтированная киноверсия на 2,5 часа.
Картина "Дом" повествует об удивительной судьбе потомков знаменитого княжеского рода Голицыных, вынужденных покинуть Россию более ста лет назад. Рижским зрителям фильм представят сами его герои - Екатерина, Майкл и Алекс Голицыны, которые живут на Аляске и специально для мероприятия впервые посетят Европу. "Голицыны специально летят из Аляски на этот показ", - подчеркивает продюсер фильма Екатерина Ланская.
Но до этого, 3 октября, в ресторане Laivas состоится вторая творческая встреча в рамках цикла "Философия на воде", который будет проходить весь год. На этот раз это будет беседа журналиста и медиаменеджера Андрея Васильева с Майклом Миллером - внуком княжны Прасковьи Голицыной, которая является главной героиней фильма.
"Они будут говорить на тему, что такое "хорошие русские", а их рефери выступит режиссер Дмитрий Васюков. Это будет такая совершенно, на мой взгляд, уникальная встреча, потому что там всего 50 посадочных мест. Они будут рассуждать на эту тему втроем. Это будет как некий перформанс, где непосредственно Майкл будет отвечать на вопросы зрителей", - объясняет Ланская.
Любовь к проекту, которая окупается
5 октября в 19:00 в Большом зале кинотеатра Splendid Palace уже состоится премьера фильма "Дом".
"Для меня это очень лестно и приятно. Ранее мы говорили, что Латвия - мой дом вдохновения. Это действительно так! Недавно я подумала о том, что когда ты делаешь все с любовью...
Потому что я поняла, что продюсер - это не человек, который заработал на носки, достал из кармана денег и возомнил себя великим, будь то кино или театр, а тот человек, который к каждому проекту относится как к своему ребенку", - рассуждает Екатерина.
Ланская уверена, что материнский опыт дал ей способность с особенной любовью и нежностью говорить с окружающими о своих проектах. В итоге это дает фантастические результаты - как в случае с картиной "Дом". Екатерине дали денег, чтобы привезти на премьеру в Латвию Голицыных. "Я нашла людей, которые мне сказали: "Да, вот тебе деньги, купи билеты Голицыным". Когда это произошло, я в очередной раз подумала, что настоящий продюсер - это не тот, кто просто перекладывает из одного звена в другое. А это человек, который влюбляет в тот продукт, в который он верит, а вера удивительным способом двигает все процессы", - признается она.
Екатерина Ланская подчеркивает, что любой проект, за который она берется, она безумно любит. В качестве доказательства она приводит тот факт, что билеты на показ фильма "Дом" в Малом зале были полностью раскуплены за 10 дней до премьеры:
"Мы приходим на технический прогон, и к нам подходит сотрудница кинотеатра и говорит: "Я хочу вас поздравить. Впервые за историю нашего кинотеатра все билеты проданы за 10 дней до премьеры. Из-за этого ажиотажа мы вас переносим из Малого зала в Большой".
По словам Екатерины Ланской, документалист и президент фестиваля Artdocfest/Riga Виталий Манский был шокирован такой новостью.
Проект, который прославит Латвию на весь мир
Екатерина Ланская рассказала о новом кинопроекте, который называется Pacificatio ("Пацификатио"), с латыни это - умиротворение. Изначально продюсер была вдохновлена картиной Иеронима Босха, которая идеально, на ее взгляд, сочеталась с музыкой латвийского композитора Платона Буравицкого "Аромат небесных цветов".
Во время создания этого проекта она руководствовалась детскими воспоминаниями:
"Я подумала о том, что мы же сейчас живем все в огромном страхе от того, что нам грозит ядерный взрыв. И меня, например, в детстве учили бабушка и дедушка, что самое важное - это пойти в свой страх. То есть не было еще никаких коучей и не ходил каждый второй к психотерапевту. Когда у меня было плохое настроение, дедушка мне говорил: "Так, вот иди почисти у коровы, и настроение у тебя улучшится". И это реально! Вот эта депрессия от эйфории, она как бы от безделья происходит. То есть ты заботишься о сферах, которые у тебя есть, и о своем хозяйстве, и о земле.
Бабушка и дедушка меня учили, что, пока ты не поймешь свой страх, ничего в твоей жизни хорошего не произойдет. Только лишь преодолев себя, преодолев внутренние какие-то страхи и открывшись этому, ты увидишь дальнейший путь".
Так у Екатерины Ланской сложился вместе "Сад земных наслаждений" на картине Босха и "Аромат небесных цветов" Буравицкого. Тогда она решила представить, что будет, если катастрофа на планете Земля уже произошла.
"История строится на том, что все в противогазах, на планете произошла экологическая катастрофа. При этом совершенно не обязательно атомный взрыв. Люди все ходят в противогазах. Земля испепелена. Нет никакой растительности. И в этом вот полном мире хаоса шатаются люди со странной пластикой. Среди них ходит беременная женщина", - рассказывает Екатерина сюжет.
Окружающие удивлены происходящим. Они уже забыли, как выглядят беременные.
"Она делает бумажные цветы. Это не просто моя выдумка - это цитата. И дальше будет много цитат", - говорит Екатерина, объясняя, что в основу этого произведения легла сказка Анны Саксе "Магнолия" о девочке Кейко, которая была ее любимой сказкой в детстве. В ней героиня делала бумажные цветы, а потом их при помощи крови превращала в настоящие. Героиня Ланской пребывает в неком анабиозе. В какой-то момент она видит трех нимф - мойр. В реале это девушки, которые в этом же хаосе находятся. Они играют на инструментах - скрипка, виолончель и рояль.
"Они играют, чтобы отвлечь себя от этого ужаса. В этом постоянном состоянии, когда ты дышишь и живешь в противогазе, это все запугивает, ты не можешь полноценно дышать. Они начинают играть, тогда все переносится в другую локацию", - объясняет Ланская.
Далее зрители увидят декорации, созданные потрясающей художницей Марией Гвардейцевой. После они будут представлены на нескольких международных выставках и в рамках Венецианской биеннале. В этих декорациях рассказчик будет читать сказку. Там уже беременная героиня видит волшебных существ, которые играют на скрипке, виолончели и рояле. Из-за того, что ей хочется дышать, она снимает противогаз и понимает, что экологическая ситуация изменилась – воздух очистился.
"Она рожает из себя цветок. Мы видим цветок, а потом из этого цветка появляется ребенок. Это отсылка к истории Будды, который сразу пошел. Этот ребенок тоже сразу идет, и он наступает на эти бумажные цветы. Конечно же, они оживают, преображается и все вокруг. Земля из пепелища превращается в райский сад", - подытоживает Екатерина Ланская.
Продюсер не может раскрывать имена всех участников проекта, но уже известно, что в съемках, которые проходят в Латвии, принимают участие именитые актеры.
Галерея: Съемки проекта Pacificatio
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!