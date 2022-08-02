В воскресенье, 31 июля в Юрмале прошел необычный кинопоказ. Состоялась премьера документального фильма "Юрмала Еврейская: Jewrmala", который рассказывает о еврейской жизни в городе с начала XIX века через кульминацию - открытие большой Майорской синагоги за три недели до начала Второй мировой войны.
Видео, фото ⟩ Виторган, Лабковский и другие звезды на премьере в Юрмале
Идея создания фильма принадлежит сооснователям еврейской общины Юрмалы Зине и раву Шимону Кутновски-Лиак. Реализация проекта осуществлена благодаря автору кино Эльвире Могилевской (журналист, сценарист, преподаватель, кандидат филологических наук, Израиль) и режиссеру Сергею Виноградову (автор телепрограмм и документальных фильмов телеканала "Россия: Культура").
"История рассказана с самого начала - от зарождения этой общины. Это 19 век, ее расцвет. Например, в 30-х годах в Юрмале было семь синагог. Потом, к сожалению, не осталось ни одной. После этого был некий спад. И потом спустя 80 лет в Юрмале открылась синагога, но в ней уже сейчас недостаточно места для всех желающих. Слава Богу, есть новый проект - восстановление исторического здания - проект нового общинного центра", - подчеркивает автор сценария Эльвира Могилевская.
Рав Шимон Кутновски-Лиак отмечает, что в основе картины лежит невероятная история, которую надо и важно рассказать не только через хроники, но и передать эмоции, показать новую жизнь. Много для создания фильма сделал директор музея "Евреи Латвии" Илья Ленский.
"Мы понимаем, что до войны, на самом деле евреи были партнерами в восстановлении и строительстве свободной Латвии. Самые главные герои, я думаю, это люди, которые заходят в нашу общину - молодые, сеньоры, дети, известные люди", - говорит рав Шимон Кутновски-Лиак.
Перед началом показа гости стали собираться на красной дорожке. В фойе их ожидал фруктовый фуршет.
Среди них можно было заметить не только героев фильма, но и политиков, предпринимателей, журналистов и других известных в обществе людей: посол Израиля в Латвии Шарон Раппапорт-Палги, мэр Юрмалы Гатис Трукснис, предприниматель Киров Липман, кинопродюсер Лариса Шнейдерман, вице-президент Евроазиатского еврейского конгресса, бизнесмен и основатель синагоги Юрмалы "Бейт Исраэль" Эммануил Гришпун, совладелец Rietumu banka Леонид Эстеркин, журналист и медиаменеджер Андрей Васильев, радиоведущая Наталья Олесик, актер Эммануил Виторган с женой с Ириной, психолог Михаил Лабковский, актриса театра на Малой Бронной Вера Бабичева, легендарный режиссер Алла Сурикова и многие другие.
"Действительно, Юрмала родной город для нас и для меня. Для мужа уже стал тоже. Мы столько лет сюда ездим - более 20 лет - каждый год буквально. И не только летом, и зимой бываем и во все времена...
Ну что говорить? Юрмала - это рай. И к этому городу относятся не только те, кто живут здесь, все приезжие влюбляются в этот город. Хоть однажды кто-то был очарован, полюбил очень город Юрмала", - признается Ирина Виторган.
"До этого я полюбила Ирину, а так как она юрмальчанка, то естественно это чувство перешло к Юрмале", - подчеркивает Эммануил Гедеонович.
Ирина Виторган добавила, что у нее была мечта, чтобы их младшие дочери - Этель и Клара - выросли бы в Юрмале: "Как и мы с сестрой в этом белом песочке, в прекрасном море. Два года мы не могли приехать. Это была трагедия. Прямо как раз детки появились".
"Мы специально их нарожали к Юрмале", - шутит Эммануил Виторган.
"Да, здесь хорошо, приезжайте в Юрмалу, приезжайте лучше города в мире нет! Лучше Латвии нет!" - восклицает Ирина.
RUS TVNET удалось пообщаться со знаменитым психологом Михаилом Лабковским. Он признался, что время от времени живет в Юрмале, потому что у него там квартира, которую он приобрел четыре года назад.
"Был год, когда я 10 раз подряд приезжал. Я решил, что это судьба.
Если латвийское правительство планирует меня здесь оставить - я бы остался. Это не совсем от меня зависит... У меня израильское гражданство. Есть вид на жительство... Я здесь живу. Зачем же я квартиру покупал. Я еще землю купил для ребенка. Так что я очень надеюсь", - сказал Михаил Александрович.
Премьера документального фильма "Юрмала Еврейская: Jewrmala" стала настоящим культурным событием последнего дня июля.
"Мы бы хотели, чтобы этот документальная картина стала родоначальником фестивалей документальных и игровых фильмов. Юрмала всегда славилась удивительными уникальными фестивалями. Поэтому я надеюсь, что это первый шаг к большой красивой культурной жизни, которая здесь закипит", - подытоживает исполнительный продюсер ленты Екатерина Ланская.
Галерея: премьера документального фильма "Юрмала Еврейская: Jewrmala"
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