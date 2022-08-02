Видео, фото ⟩ Виторган, Лабковский и другие звезды на премьере в Юрмале

Рав Шимон Кутновски-Лиак и посол Израиля в Латвии Шарон Раппапорт-Палги Фото: пресс-фото/ Иван Варшавский

Перед началом показа гости стали собираться на красной дорожке. В фойе их ожидал фруктовый фуршет.

Среди них можно было заметить не только героев фильма, но и политиков, предпринимателей, журналистов и других известных в обществе людей: посол Израиля в Латвии Шарон Раппапорт-Палги, мэр Юрмалы Гатис Трукснис, предприниматель Киров Липман, кинопродюсер Лариса Шнейдерман, вице-президент Евроазиатского еврейского конгресса, бизнесмен и основатель синагоги Юрмалы "Бейт Исраэль" Эммануил Гришпун, совладелец Rietumu banka Леонид Эстеркин, журналист и медиаменеджер Андрей Васильев, радиоведущая Наталья Олесик, актер Эммануил Виторган с женой с Ириной, психолог Михаил Лабковский, актриса театра на Малой Бронной Вера Бабичева, легендарный режиссер Алла Сурикова и многие другие.

"Действительно, Юрмала родной город для нас и для меня. Для мужа уже стал тоже. Мы столько лет сюда ездим - более 20 лет - каждый год буквально. И не только летом, и зимой бываем и во все времена...

Ну что говорить? Юрмала - это рай. И к этому городу относятся не только те, кто живут здесь, все приезжие влюбляются в этот город. Хоть однажды кто-то был очарован, полюбил очень город Юрмала", - признается Ирина Виторган.

"До этого я полюбила Ирину, а так как она юрмальчанка, то естественно это чувство перешло к Юрмале", - подчеркивает Эммануил Гедеонович.