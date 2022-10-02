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В рижских тюрьмах на выборах лидирует СЗК

rus.tvnet.lv/LETA
В рижских тюрьмах на выборах лидирует СЗК
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Айвар Лембергс выходит из тюрьмы
Айвар Лембергс выходит из тюрьмы Фото: Jānis Škapars/TVNET

По данным Центральной избирательной комиссией (ЦИК), на выборах в 14-й Сейм в рижских тюрьмах лидирует Союз зеленых и крестьян (СЗК).

Всего в тюрьмах проголосовало 503 заключенных, действительными были признаны 496 бюллетеней.

За СЗК проголосовало 111 человек или 22,1%, за партию "За стабильность" - 14,5% заключенных, за Русский союз Латвии - 12,3%.

"Латвия на первом месте" набрала 9,1% голосов, "Согласие" - 8,2%, а партия "Каждому и каждой" - 7,2%.

"Новое единство" осталось чуть ниже 5%-ного барьера, набрав 4,8%.

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