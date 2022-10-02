В рижских тюрьмах на выборах лидирует СЗК

Всего в тюрьмах проголосовало 503 заключенных, действительными были признаны 496 бюллетеней.

За СЗК проголосовало 111 человек или 22,1%, за партию "За стабильность" - 14,5% заключенных, за Русский союз Латвии - 12,3%.

"Латвия на первом месте" набрала 9,1% голосов, "Согласие" - 8,2%, а партия "Каждому и каждой" - 7,2%.

"Новое единство" осталось чуть ниже 5%-ного барьера, набрав 4,8%.