По данным Центральной избирательной комиссией (ЦИК), на выборах в 14-й Сейм в рижских тюрьмах лидирует Союз зеленых и крестьян (СЗК).
В рижских тюрьмах на выборах лидирует СЗК
В рижских тюрьмах на выборах лидирует СЗК
Всего в тюрьмах проголосовало 503 заключенных, действительными были признаны 496 бюллетеней.
За СЗК проголосовало 111 человек или 22,1%, за партию "За стабильность" - 14,5% заключенных, за Русский союз Латвии - 12,3%.
"Латвия на первом месте" набрала 9,1% голосов, "Согласие" - 8,2%, а партия "Каждому и каждой" - 7,2%.
"Новое единство" осталось чуть ниже 5%-ного барьера, набрав 4,8%.
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