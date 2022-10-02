Певцов анонсировал бой с "сатанинскими силами" и посоветовал взять иконки

"У тех, кто там воюет, есть иконки, молитвенники. Там есть капелланы, то есть фронтовые батюшки. С божьей помощью мы обязательно победим. С нами Бог. Потому что мы воюем за то, чтобы оставаться людьми. За то, чтобы семья была: мама, папа и дети, а не дядя, дядя и какой-то там непонятно кто. Против нас воюют силы зла, это силы тьмы, сатанинские силы. И не надо относиться к этому, как к каким-то сказкам", - заявил Дмитрий Певцов.