Российский актер и депутат Госдумы РФ Дмитрий Певцов провел встречу с мобилизованными. Он рассказал, что им предстоит сражаться с "сатанинскими силами". Соответствующее видео публикует Telegram-канал "Подъем".
Певцов анонсировал бой с "сатанинскими силами" и посоветовал взять иконки
На кадрах видно, что Дмитрий Певцов стоит на сцене, в зале сидят несколько десятков мужчин. Скорее всего, это мобилизованные в армию РФ.
"У тех, кто там воюет, есть иконки, молитвенники. Там есть капелланы, то есть фронтовые батюшки. С божьей помощью мы обязательно победим. С нами Бог. Потому что мы воюем за то, чтобы оставаться людьми. За то, чтобы семья была: мама, папа и дети, а не дядя, дядя и какой-то там непонятно кто. Против нас воюют силы зла, это силы тьмы, сатанинские силы. И не надо относиться к этому, как к каким-то сказкам", - заявил Дмитрий Певцов.
Самого Дмитрия Певцова от мобилизации защищает депутатский мандат - это дает отсрочку от призыва. В целом, парламентариям идти в армию не запрещено. Им можно записаться в добровольцы и получить разрешение от министерства обороны.
Коллегам артиста из среды культуру отсрочек не полагается. Их обещали призывать наравне с остальными. Ранее глава Союза кинематографистов, режиссер Никита Михалков просил отсрочку для киношников, которые снимают фильмы с "художественной и нравственной ценностью" на бюджетные деньги.
Напомним, 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация, после чего многие россияне приняли решение временно покинуть страну.
Ранее Никита Михалков высказался об Алле Пугачевой и заявил, что она "не нужна стране". 29 сентября в СМИ появилась информация, что Алла Пугачева с детьми спешно покинула РФ. Певица вместе с детьми якобы вылетела в Израиль из аэропорта Внуково. Правда, концертный директор Пугачевой Елена Чупракова сообщила "Подъему", что ей об этом ничего не известно. Журналисты указывают, что страну Примадонна и дети покинули без обратных билетов. Для этого Алла Борисовна использовала частный джет.
Ранее Министерство юстиции России внесло Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию "иностранных агентов". Минюст РФ утверждает, что Галкин ведет политическую деятельность и получает помощь от иностранного источника - Украины. Позже артист записал видеообращение, в котором опроверг обвинение в получении финансирования со стороны Украины.
После этого его супруга Алла Пугачева сделала заявление.
"Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России", - написала она.
Примадонна также отметила, что ее муж Максим Галкин желает Родине "процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан".
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