Половина министров в Сейм не прошли

Из членов нынешнего правительства больше всего голосов на выборах набрали представители "Нового Единства" - премьер-министр Кришьянис Кариньш (92 413 голосов) и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич (80 555 голосов), что позволило им убедительно пройти в новый Сейм.

Министр обороны Артис Пабрикс ("Для развития/За!") получил 28 916 голосов и тоже получит мандат. Далее по числу голосов следует министр финансов Янис Рейрс ("Новое Единство"), который набрал 24 381 голос, однако это не позволило ему пройти в Сейм, и он остался первым "за чертой" в Земгальском избирательном округе.

Представляющие Нацобъединение министр культуры Наурис Пунтулис и министр экономики Илзе Индриксоне также, вероятно, пройдут в 14-й Сейм, набрав 20 184 и 13 035 голосов соответственно. Министр земледелия Каспар Герхардс, представляющий эту же партию, на выборах не баллотировался.

Единственным министром объединения "Для развития/За!", который получит мандат в Земгале, является министр охраны среды и регионального развития Артур Томс Плешс. В Курземе "Для развития/За!" не удалось получить ни одного мандата, поэтому не попадет в Сейм министр внутренних дел Кристап Эклонс, а министр здравоохранения Даниэль Павлютс находится на втором месте "за чертой" в Риге и ему необходимо еще примерно 40 голосов для избрания.

Кроме того, "Для развития/За!" в целом предстоит побороться за прохождение в Сейм, так как пока результат партии лишь немного превышает 5%.

Данные ЦИК показывают, что входящая в нынешнюю коалицию партия "Консервативные" в парламент не пройдет, а это означает, что не избраны нынешние министр юстиции Янис Борданс, министр образования и науки Анита Муйжниеце, министр благосостояния Гатис Эглитис и министр сообщения Талис Линкайтс.