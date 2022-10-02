ЦИК: Активность избирателей на выборах в 14-й Сейм составила 59,42%

Самой высокой явка была в Видземе, где проголосовали 66,26% избирателей, далее следует Курземе - 63,85%, Земгале - 62,72%, Латгале - 57,14%, а нетипично самой низкой явка была в Риге, где проголосовали только 52,8% избирателей.

На состоявшихся четыре года назад выборах в 13-й Сейм проголосовало 54,5% имеющих право голоса граждан Латвии - самое маленькое число в истории восстановленной Латвии.

Самой высокой явка избирателей была на выборах в 5-й Сейм, когда в них приняли участие 89,9% имеющих право голоса, и с тех пор она снижается. В выборах в 6-й Сейм в 1995 году участвовало 71,9% имеющих право голоса граждан Латвии, в выборах в 7-й Сейм - 71,89%. При выборах 8-го Сейма в 2002 году голосовали 71,51% избирателей, в выборах 9-го Сейма - 60,98%, в выборах 10-го Сейма - 63,12%, в выборах 11-го Сейма - 59,45%, а в выборах 12-го Сейма - только 58,85% всех имеющих право голоса избирателей.

В настоящее время обобщены итоги голосования на 1043 участках из 1055, и ситуация еще может измениться, поскольку результаты двух партий колеблются около 5%-ной отметки, необходимой для прохождения в Сейм.

Согласно данным на сайте ЦИК, "Новое Единство" может получить 23 мандата, СЗК - 16, "Объединенный список" и Национальное объединение - по 13, "За стабильность!" и "Прогрессивные" - по 10, "Латвия на первом месте" - девять мандатов.

Результаты "Для развития/За!" и "Согласия" колеблются на грани 5%. "Для развития/За!" набрало 5% голосов, что позволит ему получить шесть мест в парламенте, в то время как "Согласие" находится сразу за чертой прохождения в Сейм. Однако еще предстоит подсчитать достаточное количество голосов, поэтому и "Для развития/За!" может не пройти в Сейм, и "Согласие" получить минимальное представительство, что существенно изменит общие результаты.

Галерея: Подсчет голосов после выборов в Сейм