После выборов могут смениться председатели дум в пяти самоуправлениях

Доступные на данный момент результаты показывают, что места в Сейме могут получить председатель Саласпилсской городской думы Раймонд Чударс и председатель Кулдигской городской думы Инга Берзиня из списка "Нового Единства" (НЕ).

По списку Национального объединения (НО) в Сейм, вероятно, проходит мэр Сигулдского края Угис Митревицс.

Ожидается, что "Объединенный список" (ОС) в Сейме будут представлять председатель Адажской думы Марис Спринджукс, а также вице-мэр Риги Эдвард Смилтенс и заместитель председателя Лиепайской думы Атис Декснис.

В случае преодоления партийным объединением "Для развития/За!" 5-процентного барьера депутатом Сейма может стать и мэр Ливанского края Андрис Вайводс.

Согласно результатам выборов, обработанным ЦИК, в 14-й Сейм избраны 26 депутатов местного самоуправления.

Из депутатов Рижской думы, кроме Смилтенса, в Сейм избраны Угис Ротбергс (НЕ), Олег Буров ("Латвия на первом месте"), Антонина Ненашева ("Прогрессивные") и Эдмунд Цепуритис ("Прогрессивные").

Из депутатов Валмиерской краевой думы в Сейм могут отправиться Янис Скрастиньш (НЕ), Юрис Яковин (СЗК), Харий Рокпелнис и Янис Грасбергс (НО).