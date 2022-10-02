В пяти самоуправлениях после выборов в Сейм могут смениться председатели дум, так как они были избраны в парламент, свидетельствуют обработанные Центральной избирательной комиссией (ЦИК) на данный момент результаты выборов.
После выборов могут смениться председатели дум в пяти самоуправлениях
Доступные на данный момент результаты показывают, что места в Сейме могут получить председатель Саласпилсской городской думы Раймонд Чударс и председатель Кулдигской городской думы Инга Берзиня из списка "Нового Единства" (НЕ).
По списку Национального объединения (НО) в Сейм, вероятно, проходит мэр Сигулдского края Угис Митревицс.
Ожидается, что "Объединенный список" (ОС) в Сейме будут представлять председатель Адажской думы Марис Спринджукс, а также вице-мэр Риги Эдвард Смилтенс и заместитель председателя Лиепайской думы Атис Декснис.
В случае преодоления партийным объединением "Для развития/За!" 5-процентного барьера депутатом Сейма может стать и мэр Ливанского края Андрис Вайводс.
Согласно результатам выборов, обработанным ЦИК, в 14-й Сейм избраны 26 депутатов местного самоуправления.
Из депутатов Рижской думы, кроме Смилтенса, в Сейм избраны Угис Ротбергс (НЕ), Олег Буров ("Латвия на первом месте"), Антонина Ненашева ("Прогрессивные") и Эдмунд Цепуритис ("Прогрессивные").
Из депутатов Валмиерской краевой думы в Сейм могут отправиться Янис Скрастиньш (НЕ), Юрис Яковин (СЗК), Харий Рокпелнис и Янис Грасбергс (НО).
В Сейме вместе с председателем Адажской краевой думы Спринджуксом, вероятно, будет работать его оппонент из самоуправления Дайга Миериня (СЗК). Самоуправление Лиепаи в Сейме будут представлять вице-председатель Декснис и депутат Линда Матисоне (ОС).
В Сейм также избраны депутат Мадонской краевой думы Андрей Целяпитерс (НЕ), заместитель председателя Ропажской краевой думы Хосам Абу Мери (НЕ), депутат Айзкраукльской краевой думы Мартиньш Дагис (НЕ), депутат Резекненской краевой думы Каспар Мелнис (СЗК), второй заместитель председателя Прейльской краевой думы Анита Браковска (СЗК), а также депутат Екабпилсской краевой думы Лига Клявиня (СЗК).
На должность депутата Сейма вернется опытный парламентарий Ингмар Лидака (ОС), который в настоящее время является депутатом Бауской краевой думы.
Из списка "Прогрессивных" начать работу в Сейме могут депутат Резекненской думы Лейла Расима и Талсинской краевой думы Эдгар Зелдерис.
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