Госдума одобрила присоединение к России четырех оккупированных регионов Украины

По словам председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, Запорожская область входит в состав РФ в своих административных границах, а Херсонская - со Снигиревским и Александровским районами Николаевской области.

Однако представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник затруднился ответить на вопрос, в каких границах Россия собирается присоединить частично оккупированные Херсонскую и Запорожскую области. "Я вам скажу менее юридическим языком: ЛНР и ДНР - в границах 2014 года. Херсон и Запорожье - по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей", - сказал он.

На данный момент ни один из аннексируемых регионов не контролируется российскими войсками полностью.

Формальный процесс аннексии Россией четырех регионов Украины был запущен на фоне контрнаступления украинских вооруженных сил в Донецкой области. С 23 по 27 сентября на частично оккупированных территориях проходили "референдумы", на которых, по заявлениям российских властей, большинство жителей проголосовали за присоединение к России.

Западные страны сразу заявили, что не признают итоги "референдумов" и дальнейшие действия России по присоединению территорий, на которых они проводились, а в Киеве подчеркивали, что это не повлияет на попытки их освободить.

В пятницу, вскоре после прошедшей в Кремле церемонии подписания "договоров", президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме. Также Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Путиным - только с другим президентом России.