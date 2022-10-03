Шлесерс предложил уволить 30% чиновников и пригрозил "народными протестами"

Он не исключил, что зимой люди сами выйдут на многочисленные акции протеста из-за высоких счетов за отопление и электричество - в этом случае партия готова помочь с организацией протестов. Представители партии заявили во время встречи с президентом,

что холодная и суровая зима приведет к высоким счетам и часть жителей покинет Латвию из-за недостаточных доходов.

Поэтому, по словам Шлесерса, необходимо "немедленное возрождение латвийской экономики", страна должна отказаться от подхода заимствовать 2 млрд евро в год. Чтобы добиться этого, в новом правительстве должны работать профессионалы.

Шлесерс видит решение проблемы получения дополнительных средств в сокращении "раздутого государственного аппарата" как минимум на 30%, уволив многих чиновников, которые "не выполняют никаких необходимых функций".

Как сообщалось, "Новое Единство" по итогам прошедших 1 октября парламентских выборов получило в Сейме 26 мест. У Союза зеленых и крестьян будет 16 депутатов, "Объединенного списка" - 15, Национального объединения - 13, партии "За стабильность!" - 11, "Прогрессивных" - 10, "Латвии на первом месте" - девять.

В выборах 14-го Сейма участвовали 59,4% избирателей.