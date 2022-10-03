"Пришло время показать себя в бою": Кадыров отправляет своих детей на фронт

Кадыров подчеркнул, что военная подготовка его сыновей началась, когда они были намного моложе, теперь пришло время испытать их в настоящей битве.

Кадыров заявил, что заявления о том, что его родственники не участвуют в "спецоперации" на Украине - пустые слова, в посте Telegram есть видео, на котором его сыновья стреляют из различного оружия на полигоне.