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"Пришло время показать себя в бою": Кадыров отправляет своих детей на фронт

rus.tvnet.lv
"Пришло время показать себя в бою": Кадыров отправляет своих детей на фронт
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Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров Фото: CHINGIS KONDAROV/REUTERS

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что трое его несовершеннолетних сыновей в возрасте четырнадцати, пятнадцати и шестнадцати лет вскоре отправятся на передовую в Украине, чтобы воевать на стороне российских войск, сообщает британская телекомпания BBC.

Кадыров написал в соцсетях, что отец должен учить сыновей защищать свою семью, нацию и отечество.

Россия подписала договор Организации Объединенных Наций (ООН), который запрещает участие лиц моложе 18 лет в боевых действиях.

Кадыров подчеркнул, что военная подготовка его сыновей началась, когда они были намного моложе, теперь пришло время испытать их в настоящей битве.

Кадыров заявил, что заявления о том, что его родственники не участвуют в "спецоперации" на Украине - пустые слова, в посте Telegram есть видео, на котором его сыновья стреляют из различного оружия на полигоне.

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