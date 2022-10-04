Видео ⟩ За занавесом: пропагандисты Кремля ликуют - Россия захватила новые территории

Пропагандисты и приближенные к Кремлю "эксперты" разного калибра в один голос утверждают, что взрывы в системе "Северного потока" являются террористическим актом, осуществленным англосаксами - США и Великобританией, которые одновременно успели в этом обвинить Россию. Скабеева и Попов стараются убедить российское общество, что такой террористический акт был в интересах США, потому что Америка хочет оставить Европу без российского газа, чтобы она была полностью зависима от поставок американского сжиженного газа. Также отмечается, что США напрямую заинтересованы в европейской деиндустриализации и в разгроме ее промышленности, чтобы на рынке доминировали только американцы. Пропагандисты, раздувая историческую неприязнь России к Соединенным Штатам, утверждают, что США хотят продолжать единолично контролировать мир, поэтому они пытаются ослабить Европу, сделав ее экономически слабой и зависимой. Один из аргументов в пользу того, что за взрывом стоят американцы - то, что террористический акт произошел в водах НАТО и у России туда нет подхода. Кроме того, россиянам невыгодно нападать на свою инфраструктуру.