Несмотря на стыдную стратегически важную потерю города Лиман на востоке Украины, российские пропагандисты провели последнюю неделю в довольно эйфорических настроениях в связи с присоединением к Российской Федерации ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, которое в международном видении не является ничем иным, как незаконной аннексией оккупированных территорий.
Видео ⟩ За занавесом: пропагандисты Кремля ликуют - Россия захватила новые территории
Параллельно ликованию о расширении Российской Федерации идеологи Кремля широко говорят о недоказуемых теориях заговора в связи с произошедшими взрывами в системе газопроводов "Северный поток", которые вызвали несколько утечек газа в Балтийском море. Российские пропагандисты сразу стали утверждать, что это был террористический акт, который совершили Соединенные Штаты Америки. В то же время в западном мире существует мнение о том, что произошедшее является именно делом рук России.
Россия гордится присоединением "трех Бельгий"
30 сентября президент России Владимир Путин с "наместниками" оккупированных регионов Украины подписал в Кремле "договоры" о включении этих областей в состав Российской Федерации. Таким образом, режим России провозгласил оккупированные украинские регионы (ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области) составной частью России - то же самое, что было сделано восемь лет назад с оккупированным Крымским полуостровом. После подписания "договора" в Кремле толпа во главе с Путиным начала кричать "Россия! Россия!", а вечером на Красной площади прошли масштабные празднования.
Осуществленную Россией противозаконную аннексию не признают ни США, ни Европейский союз (ЕС). Его лидеры в общем сообщении отметили: "Мы не признаем и никогда не признаем незаконные "референдумы", реализованные Россией как предлог для дальнейшего нарушения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также их поддельные и незаконные результаты. Мы никогда не признаем эту незаконную аннексию. Эти решения являются недействительными и не могут создать никакие юридические последствия. Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск - Украина. Мы призываем все страны и международные организации недвусмысленно отвергнуть эту незаконную аннексию".
В то же время как США, так и ЕС выразились, что поддержат любые попытки Украины отвоевать оккупированные территории. В этом заявлении лидеров стран ЕС сказано: "Украина использует свое законное право защищаться от агрессии России, чтобы вернуть полный контроль над своей территорией, и имеет право освободить оккупированные территории в их международно-признанных границах. Ядерная угроза Кремля, военная мобилизация и стратегия показать территорию Украины как территорию России и утверждать, что война теперь якобы происходит на территории России, не поколеблют нашу решимость".
Путин в своем выступлении 30 сентября был настроен очень воинственно, заявил, что Россия никогда не отдаст вновь обретенные территории, и повторял, как мантру, тезисы о западном, особенно "англосаксонском", желании уничтожить Россию и стереть ее с поверхности земли. В этом разговоре Путин также официально заявил, что взрывы и утечки в "Северном потоке" были террористическим актом, который совершили США. Путин также выступил с такими откровениями, как: "Запад сделал целые народы зависимыми от наркотиков и организовал охоту на людей, будто они животные", "США являются единственной страной, которая дважды использовала ядерное оружие. Между прочим, они создали прецедент", "США фактически оккупировали Германию, Южную Корею и Японию", "Русофобия - это расизм".
Руководитель исследовательского журналистского центра Bellingcat Христо Грозев в связи с этим написал: "Вот что произошло - Путин в своей речи процитировал фашистского философа Ильина". Следует отметить, что об Иване Ильине (1883-1954) как о ведущем идеологе российского фашизма широко писал известный американский историк, специализирующийся на современной истории Центральной и Восточной Европы, профессор истории в Йельском университете Тимоти Снайдер.
Российские пропагандисты Ольга Скабеева и Евгений Попов в своих передачах повторно подчеркивали, что Российская Федерация расширила свою территорию и "восстановила" свои исторические земли, которые по площади равны трем Бельгиям, увеличив численность населения на семь миллионов человек. Господствующий нарратив: Россия не добавляет новые территории, а возвращает свои исторические земли, и живущие там русские наконец возвращаются "на историческую родину".
В свою очередь приглашенные в передачи Владимира Соловьева военные сдавленными голосами, с комом в горле и слезами на глазах говорили о том, что произошедшее расширение территории России наконец является ответом, почему в Украине умирают российские солдаты, и это свидетельствует о том, что эти смерти не являются бессмысленными.
Таким образом, подается преимущество империализма в мире, где смысл существования государства и его граждан - расширение территории. Трагикомично, что в передаче 30 сентября после сообщения "военного корреспондента" о том, что Лиман будет потерян и президент Украины Владимир Зеленский попросил в ускоренном порядке принять страну в НАТО, Скабеева сказала: это все пустяки по сравнению с большим праздником - получением четырех новых территорий.
Продолжается бряцание ядерным оружием
Следует отметить, что в воскресенье вечером, когда уже было известно о потере Лимана, пропагандисты Соловьев и Маргарита Симоньян были значительно более приземленными, отметив, что потеря причиняет боль и, очевидно, еще некоторое время российской армии придется переживать поражения. Интересно, что вроде как без непосредственной аналогии с сегодняшним днем Симоньян посчитала необходимым рассказать о том, как в 1941 году после поражения СССР на западном фронте командующий им Дмитрий Павлов был приговорен к смертной казни за трусость и бездействие во время боя. Пропагандисты неоднократно обращались к руководству армии, умоляя их не позорить Россию.
В свою очередь российский военный эксперт Игорь Коротченко подчеркнул, что Россия никогда не применит ядерное оружие на территории Украины, поскольку оно разработано и предназначено для применения в странах НАТО, если они угрожают России. Параллельно Соловьев и Симоньян выразили удовлетворение тем, что процесс "частичной" мобилизации как бы стал успешным и уже не наблюдаются столь массовые нарушения.
В то же время Институт военных исследований (ISW) США пишет: "Поражение России в Лимане вместе с неспособностью Кремля эффективно и честно выполнять частичную мобилизацию существенно меняет информационное пространство России. Спонсированные Кремлем средства массовой информации и российские блогеры - значительная часть Telegram-сообщества состоит из российских военных корреспондентов, бывших уполномоченных должностных лиц и националистов - скорбят о потере Лимана, одновременно критикуя бюрократические неудачи в связи с частичной мобилизацией. Поражения блогеры объясняют неспособностью России надлежащим образом снабжать и укреплять военные силы на севере Донбасса, а также жалуются на отсутствие прозрачности хода войны".
Традиционно россияне свои поражения, конечно, объясняют не навыками украинской армии, а тем, что сражаются со всем НАТО, которое Соловев назвал "сатанинской силой".
Чтобы успокоить взволнованное общество, пропагандисты и военные все ставят на то, что через пару недель на фронт прибудут 300 000 мобилизованных военнослужащих, что станет большим и эффективным дополнением. Западные аналитики, например, Грозев и директор Центра стратегической коммуникации НАТО Янис Сартс отметили, что молодые призванные солдаты, которые плохо обучены, слабо экипированы и немотивированы, выполнят только функции пушечного мяса.
Во всем винят англосаксы
Пропагандисты и приближенные к Кремлю "эксперты" разного калибра в один голос утверждают, что взрывы в системе "Северного потока" являются террористическим актом, осуществленным англосаксами - США и Великобританией, которые одновременно успели в этом обвинить Россию. Скабеева и Попов стараются убедить российское общество, что такой террористический акт был в интересах США, потому что Америка хочет оставить Европу без российского газа, чтобы она была полностью зависима от поставок американского сжиженного газа. Также отмечается, что США напрямую заинтересованы в европейской деиндустриализации и в разгроме ее промышленности, чтобы на рынке доминировали только американцы. Пропагандисты, раздувая историческую неприязнь России к Соединенным Штатам, утверждают, что США хотят продолжать единолично контролировать мир, поэтому они пытаются ослабить Европу, сделав ее экономически слабой и зависимой. Один из аргументов в пользу того, что за взрывом стоят американцы - то, что террористический акт произошел в водах НАТО и у России туда нет подхода. Кроме того, россиянам невыгодно нападать на свою инфраструктуру.
В то же время Центр стратегических и международных исследований (CSIS) пишет: "Европейские лидеры отметили, что у них есть подозрения в саботаже, особенно учитывая, что взрывы произошли в трех трубопроводах подряд. Главным подозреваемым является Российская Федерация, имеющая мотив, средства и возможность выполнить такую операцию". CSIS подчеркивает, что важен контекст - взрывы произошли вскоре после объявления Россией мобилизации, организации фиктивных референдумов и высказывания ядерной угрозы. "России может показаться, что Запад не ценит ее силу, и ей захочется выразиться яснее, что ее необходимо воспринимать всерьез. Однако мотив Кремля совершить нападение на свои трубопроводы не полностью ясен. Россия может предупреждать и сигнализировать Западу, что она готова направить свои силы на гражданскую инфраструктуру. Атаки на газовые трубопроводы сегодня могут предвещать атаки на подводные кабели передачи данных завтра. Другими словами, Россия сигнализирует, что она может обострить попытки гибридной войны против Запада, переходя от дезинформации и попыток влияния - на кинетическую инфраструктуру - подход, который может включать и нападения в киберпространстве".
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