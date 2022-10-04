Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Беларуси гражданина Литвы Мантаса Данелюса, позже он был арестован на два месяца, подтвердили BNS в полиции и прокуратуре во вторник.
В Литве арестован гражданин Беларуси: он подозревается в шпионаже
"Мы можем подтвердить, что этот человек задержан, ему предъявлены подозрения в шпионаже", - сказал BNS представитель полиции Рамунас Матонис.
По его словам, суд постановил назначить подозреваемому меру пресечения - арест на два месяца.
Досудебное расследование, начатое в сотрудничестве с Департаментом государственной безопасности, проводится сотрудниками Бюро криминальной полиции Литвы, расследование возглавляет Вильнюсская окружная прокуратура, сообщила правоохрана.
Как сообщил BNS глава Вильнюсской окружной прокуратуры Юстас Лауцюс, Данелюса подозревают в шпионаже в пользу Беларуси.
"По подозрению, это Республика Беларусь", - сказал Лауцюс.
Он сказал, что подозреваемый был задержан 28 сентября.
Данелюс подозревается в соответствии с частью статьи Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность лиц, "которые, выполняя задание другого государства или его организации, похитили, купили или иным образом собрали или передали сведения, составляющие государственную тайну Литовской Республики или иные сведения, представляющие интерес для разведки иностранного государства". Это наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет.
Правоохранительные органы не предоставляют более подробной информации о досудебном расследовании.
Независимое белорусское телевидение "БелСат" сообщило, что правоохранительные органы подозревают, что Данелюс внедрился в белорусские организации в Литве и передавал информацию о них белорусской разведке.
По данным телевидения, Данелюс представлялся бизнес-консультантом, читал лекции и предлагал юридическую помощь. "БелСат" сообщает, что этот человек помогал организациям "Наш дом", "Дапамога".
Интересовала финансовая информация
Глава Международного центра гражданских инициатив "Наш дом" Ольга Карач рассказала BNS, что их организация сотрудничала с Данелюсом в течение полутора-двух месяцев. Он предоставлял юридическую помощь.
"Нам очень не хватает юридической помощи, поэтому Мантас Данелюс начал ходить по всем белорусским организациям и предлагать свои услуги в качестве юриста. Он действительно хороший юрист, но, к сожалению, как оказалось, он был завербован КГБ, и в белорусские организации он приходил, выполняя задание КГБ", - сказала Карач.
По ее словам, Данелюс тайно снимал людей, пытался получить доступ к секретной информации.
Как сказала Карач, общавшиеся с литовцем белорусы обратили внимание на его повышенное внимание к некоторым темам, попытки получить доступ к базам данных, финансовой информации.
"Я даже звонила в Государственную налоговую инспекцию и предупредила, что если Данелюс свяжется с ними, чтобы не давали ему информацию, потому что, по нашему мнению, он работает на КГБ", - сказала BNS глава "Нашего дома".
Представители действующих в Литве белорусских организаций проинформировали литовские правоохранительные органы о подозрительной деятельности Данелюса.
По словам Карач, когда они разорвали отношения с Данелюсом, он начал публично говорить о белорусских пропагандистских программах и распространять дезинформацию.
"Мантас Данелюс отличился тем, что позвонил одному из бойцов батальона им. Константина Калиновского, воюющего в Украине, представился сотрудником посольства США, втерся в доверие, тайно записал разговор и передал его в КГБ. После этого этот разговор использовали белорусская государственная пропаганда и их журналист Ксения Лебедева. Она проводит так называемые покаянные беседы, когда замученные люди плачут и просят прощения у Александра Лукашенко", - сказал Карач.
Глава другой белорусской организации "Дапамога" Наталия Колегова сообщила BNS, что Данелюс исказил ее выступление в книжном клубе и использовал в политических целях.
Навредил перевозчикам помощи
По словам Карач, деятельность Данелюса не нанесла особого ущерба организации "Наш дом", но он особенно навредил людям, которые перевозили из Литвы в Беларусь помощь для политзаключенных.
"К сожалению, Данелюсу удалось идентифицировать несколько таких курьеров, и люди были вынуждены просить убежища в Литве, потому что они уже не могли вернуться домой, хотя они даже не участвовали в акциях протеста. А их родственники остались там", - сказала Карач.
"Он узнал информацию о беженцах, и эти данные могли спровоцировать аресты там, в Беларуси", - сказала BNS Колегова о возможном ущербе, причиненном Данелюсом.
По ее словам, неизвестно, сколько и какую информацию ему удалось собрать о конкретных лицах и как она может быть использована.
Глава "Нашего дома" убеждена, что в Литве действует созданная КГБ сеть лиц, собирающая информацию о белорусских беженцах и занимающаяся провокациями против них.
"Лауринас Рагяльскис постоянно нападал на нас, где бы я ни появлялась, подбегал, оскорблял нас и снимал на видео. Он снимал людей, участвующих в акциях протеста, пытался разрушить наш мемориал, посвященный погибшим белорусам", - рассказала Карач.
Она обратила внимание на то, что люди, бежавшие с родины от репрессий, становятся в Литве легкими жертвами, поскольку сталкиваются с социальными, экономическими и финансовыми проблемами.
"Эти проблемы необходимо решать, потому что, как показал случай с Данелюсом, эти нерешенные проблемы делают белорусов в Литве очень уязвимыми", - отметила руководитель "Нашего дома".
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