В Литве арестован гражданин Беларуси: он подозревается в шпионаже

"Мантас Данелюс отличился тем, что позвонил одному из бойцов батальона им. Константина Калиновского, воюющего в Украине, представился сотрудником посольства США, втерся в доверие, тайно записал разговор и передал его в КГБ. После этого этот разговор использовали белорусская государственная пропаганда и их журналист Ксения Лебедева. Она проводит так называемые покаянные беседы, когда замученные люди плачут и просят прощения у Александра Лукашенко", - сказал Карач.

Глава другой белорусской организации "Дапамога" Наталия Колегова сообщила BNS, что Данелюс исказил ее выступление в книжном клубе и использовал в политических целях.

Навредил перевозчикам помощи

По словам Карач, деятельность Данелюса не нанесла особого ущерба организации "Наш дом", но он особенно навредил людям, которые перевозили из Литвы в Беларусь помощь для политзаключенных.

"К сожалению, Данелюсу удалось идентифицировать несколько таких курьеров, и люди были вынуждены просить убежища в Литве, потому что они уже не могли вернуться домой, хотя они даже не участвовали в акциях протеста. А их родственники остались там", - сказала Карач.

"Он узнал информацию о беженцах, и эти данные могли спровоцировать аресты там, в Беларуси", - сказала BNS Колегова о возможном ущербе, причиненном Данелюсом.

По ее словам, неизвестно, сколько и какую информацию ему удалось собрать о конкретных лицах и как она может быть использована.

Глава "Нашего дома" убеждена, что в Литве действует созданная КГБ сеть лиц, собирающая информацию о белорусских беженцах и занимающаяся провокациями против них.

"Лауринас Рагяльскис постоянно нападал на нас, где бы я ни появлялась, подбегал, оскорблял нас и снимал на видео. Он снимал людей, участвующих в акциях протеста, пытался разрушить наш мемориал, посвященный погибшим белорусам", - рассказала Карач.

Она обратила внимание на то, что люди, бежавшие с родины от репрессий, становятся в Литве легкими жертвами, поскольку сталкиваются с социальными, экономическими и финансовыми проблемами.

"Эти проблемы необходимо решать, потому что, как показал случай с Данелюсом, эти нерешенные проблемы делают белорусов в Литве очень уязвимыми", - отметила руководитель "Нашего дома".