В Ильгюциемсе пьяный 21-летний водитель без прав "дрифтовал" и пытался сбежать от полиции

Заметив агрессивного водителя, сотрудники полиции, используя специальные световые и звуковые сигналы, пытались остановить машину, однако ее водитель начал бегство. Впрочем, уже через несколько сотен метров он остановил автомобиль и продолжил бегство пешком во дворе многоквартирного дома.

Вскоре 21-летнего парня догнали и задержали с применением физической силы и наручников.

Молодой человек вел себя агрессивно и хотел подраться со стражами порядка. Кроме того, он пояснил, что убегал, так как ему не нравятся сотрудники полиции, поэтому он и не захотел говорить.

Во время разговора от мужчины ощущался сильный запах алкоголя, да и сам он признал, что употреблял алкогольные напитки, но от проверки на алкометре отказался.

В ходе проверки данных выяснилось, что водительских прав у него нет.

Принимая во внимания все обстоятельства произошедшего, на место происшествия прибыла Государственная полиция, однако мужчина продолжал вести себя агрессивно и отказывался пройти проверку на алкоголь, поэтому был доставлен на улицу Твайка для экспертизы.

Кроме того, стражи порядка заметили, что из автомобиля пытавшегося сбежать водителя в большом количестве вылилось масло, поэтому на место происшествия прибыла Пожарно-спасательная служба, чтобы устранить возможные последствия.

После того, как агрессивного молодого человека доставили на улицу Твайка, он и там категорически отказывался от медицинской проверки. В связи с этим за езду без прав и отказ от медицинской проверки Государственная полиция начала уголовный процесс.