Путин подписал законы о вхождении в состав России четырех оккупированных регионов Украины

Представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник затруднился ответить на вопрос, в каких границах Россия собирается присоединить частично оккупированные Херсонскую и Запорожскую области. "Я вам скажу менее юридическим языком: ЛНР и ДНР - в границах 2014 года. Херсон и Запорожье - по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей", - сказал он.

По словам председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, Запорожская область входит в состав РФ в своих административных границах, а Херсонская - со Снигиревским и Александровским районами Николаевской области.

Во вторник сенатор Людмила Нарусова на заседании Совфеда задала замминистра иностранных дел России Григорию Карасину вопрос о том, как быть с контролируемой ВСУ частью аннексируемых регионов.

"С даты подписания указанных договоров линия соприкосновения изменилась, и в настоящее время нам рекомендуют принять в состав РФ области, часть территорий которых занята вооруженными силами другой страны", - напомнила она, отметив, что "признаться, рассчитывала", что получит разъяснение от Конституционного суда.

Спикер Валентина Матвиенко попросила ответить на этот вопрос не Карасина, а сенатора Андрея Клишаса, который представляет Совфед в Конституционном суде. Тот заявил, что КС "вопросы фактов" не оценивает, но "вправе учесть политические обстоятельства".