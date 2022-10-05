Из Сибири на фронт. Как будут воевать не державшие в руках автомат солдаты и почему мобилизация не поможет Путину

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью Би-би-си, что заявление о мобилизации 300 тысяч новобранцев в российскую армию должно было возыметь скорее психологический эффект: мол, призыв в неэффективную армию огромного количества неподготовленных людей не способен значимо повлиять на происходящее "на земле".

Подоляк напоминает, что мобилизация, формально стартовавшая в Украине в первый день вторжения, 24 февраля, до сих пор продолжается - хоть и не такими форсированными темпами, как в первые недели войны.

"Мы будем наблюдать за математикой, которая будет на поле боя, и вносить те или иные коррективы, если будет нужно. Но еще раз подчеркиваю, у нас программа мобилизации уже давно выполнена. Сегодня мобилизация идет в основном по каким-то конкретным, редким учетным военным специальностям", - сказал он в интервью Би-би-си.

Украина до сих пор запрещает выезд за границу страны мужчинам возрастом от 18 до 60 лет - за редкими исключениями. Недавно одно из таких исключений было вычеркнуто: пограничники перестали выпускать из Украины студентов зарубежных вузов, якобы из-за частых подделок документов.

Очевидно, такие ограничения власти сохраняют из-за вероятности такого развития событий, при котором под ружье нужно будет призвать очень много людей.