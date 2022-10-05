Казахстан отверг требование РФ о высылке посла Украины. Мария Захарова негодует

После вторжения России в Украину отношения между Москвой и Казахстаном обострились. Одним из витков этого напряжение стало интервью посла Украины в Казахстане Петра Врублевского местному блогеру. В интервью, которое посол дал в августе, он рассказал о войне в Украине и сказал: "Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется их убивать нашим детям".

Россия потребовала, чтобы Казахстан выслал посла Украины, но вместо этого Астана попросила Киев заменить его, заявив, что его высказывания неприемлемы в стране с большим русским меньшинством.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник выразила "возмущение" Москвы тем, что Врублевский все еще находится в Астане, и министерство вызвало посла Казахстана.

Пресс-секретарь МИД Казахстана назвал тон Захаровой неуместным для отношений Казахстана и России как союзных стран и равноправных стратегических партнеров. В министерстве сообщили, что в министерство будет вызван посол России.

Пресс-секретарь МИД Казахстана заявил, что Врублевский покинет Казахстан, когда Украина пришлет нового посла.

Казахстан традиционно поддерживает тесные экономические связи и связи в сфере безопасности с Россией, но дистанцировался от Москвы после начала полномасштабного военного вторжения в Украину в феврале этого года.

Астана призвала к мирному решению войны между РФ и Украиной, а также отказалась признать псевдореферендумы, организованные Россией на оккупированных территориях Украины.