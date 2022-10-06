Резекне - одно из мест в Латвии, где в связи с кризисом энергоресурсов и повышением цен крупнейшее домоуправление в городе снизило температуру горячей воды. Более того - вода горячее утром и вечером, в днем и ночью ее температура опускается до +35 градусов, сообщает ReTV.
ReTV: В Резекне понизили температуру горячей воды. Инспекция указывает на риски для здоровья
Большинство жителей смирилось с этим и надеется сэкономить средства на оплате счетов, однако Инспекция здравоохранения бьет тревогу, так как в дальнейшем значительно вырастет риск заболеть легионеллезом.
Обычно температура горячей воды в Резекне была +55 градусов, но в этом году в большинстве многоквартирных домов с утра и вечером она понижена до 48 градусов, а в остальное время - даже до 35.
На предприятии Rēzeknes Namsaimnieks пояснили, что это единственное решение, как сохранить циркуляцию, снизив при этом счета. Еще летом в отдельных микрорайонах эта система была испытана и оправдалась.
"С 30 евро циркуляция понизилась до семи центов, в целом люди научились и приспособились использовать воду согласно новому графику", - заявил член правления Rēzeknes Namsaimnieks Петерис Дзалбе.
В свою очередь Инспекция здравоохранения предупреждает, что понижение температуры горячей воды создает потенциальные риски для здоровья.
"Бактерии легионеллы оптимально размножаются в теплой воде при температуре 35-42 градуса. Так как легионелла живет в естественных водах, соответственно, избежать ее невозможно. Возможно, число случаев заболевания этой болезнью вырастет из-за той ситуации, в которой мы все сейчас находимся, если температура горячей воды снижена. Насколько сильно вырастет, сказать очень сложно", - указал глава отдела здравоохранения Инспекции здравоохранения Нормунд Кадикис.
Однако более низкая температура воды в этом отопительном сезоне возможна и в результате поправок Кабинета министров. Там установлено, что градусов может быть меньше, однако жителей нужно информировать о соблюдении всех санитарно-гигиенических требований и снижении риска распространения бактерии легионеллы. Ранее жители Резекне такую информацию не получали.
"Мне никто ничего не говорил. И от других я ничего не слышала, чтобы они что-то говорили об этой болезни. Нас никто не предупредил. Дочери сказала, чтобы она больше не пила воду из крана. Только из чайника или покупную воду", - рассказала жительница Резекне, мама двух детей Алена.
Впрочем, предприятие жалоб от жителей о нехватки информации не получало. Считает, что коммуникацию с обществом по этим вопросам нужно вести в масштабе государства. Тем более, что температуру горячей воды планируют снизить, например, в Даугавпилсе и Риге.
За последние годы в Резекне легионеллезом заболели два человека, а в целом по Латвии насчитывается порядка 40 случаев в год.
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