ReTV: В Резекне понизили температуру горячей воды. Инспекция указывает на риски для здоровья

Однако более низкая температура воды в этом отопительном сезоне возможна и в результате поправок Кабинета министров. Там установлено, что градусов может быть меньше, однако жителей нужно информировать о соблюдении всех санитарно-гигиенических требований и снижении риска распространения бактерии легионеллы. Ранее жители Резекне такую информацию не получали.

"Мне никто ничего не говорил. И от других я ничего не слышала, чтобы они что-то говорили об этой болезни. Нас никто не предупредил. Дочери сказала, чтобы она больше не пила воду из крана. Только из чайника или покупную воду", - рассказала жительница Резекне, мама двух детей Алена.

Впрочем, предприятие жалоб от жителей о нехватки информации не получало. Считает, что коммуникацию с обществом по этим вопросам нужно вести в масштабе государства. Тем более, что температуру горячей воды планируют снизить, например, в Даугавпилсе и Риге.

За последние годы в Резекне легионеллезом заболели два человека, а в целом по Латвии насчитывается порядка 40 случаев в год.

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