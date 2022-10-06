"Объединенный список" и Нацобъединение поддержат коалицию из трех партий

Председатель Нацобъединения Райвис Дзинтарс сказал, что Нацобъединение и ОС не видят другой жизнеспособной модели сотрудничества в новом Сейме. У обеих политических сил "абсолютно единая позиция", заключающаяся в том, что правительство должны сформировать три партии - "Новое Единство", Национальное объединение и ОС.

Лидер ОС Улдис Пиленс согласился с позицией Дзинтарса. Он подчеркнул, что сейчас нельзя терять время и переговоры о создании коалиции должны быть продолжены уже в понедельник.

Представители ОС и Нацобъединения также отметили, что между обеими политическими силами есть общее понимание фундаментальных вопросов.

Как сообщалось, лидер "Нового Единства", премьер-министр Кришьянис Кариньш ранее заявил, что нет непреодолимых препятствий для создания четырехпартийной коалиции, в которую вошла бы также партия "Прогрессивные".

В свою очередь ОС и Национальное объединение не поддерживают участие "Прогрессивных" в коалиции.

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