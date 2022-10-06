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Ушел из жизни математик и политик Андрис Буйкис

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Ушел из жизни математик и политик Андрис Буйкис
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Математик и политик Андрис Буйкис
Математик и политик Андрис Буйкис Фото: Edijs Pālens/LETA

В четверг, 6 октября, скончался математик и политик Андрис Буйкис, говорится в заявлении его сына в Twitter.

Буйкис родился 15 марта 1939 года в Валке.

Он был депутатом нескольких созывов Сейма, представлял Национальное объединение и был действительным членом Латвийской академии наук.

Прощание состоится 10 октября в 11:00 в малом зале Рижского Крематория.

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