В четверг, 6 октября, скончался математик и политик Андрис Буйкис, говорится в заявлении его сына в Twitter.
Ушел из жизни математик и политик Андрис Буйкис
Ушел из жизни математик и политик Андрис Буйкис
Буйкис родился 15 марта 1939 года в Валке.
Он был депутатом нескольких созывов Сейма, представлял Национальное объединение и был действительным членом Латвийской академии наук.
Прощание состоится 10 октября в 11:00 в малом зале Рижского Крематория.
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