34-летняя барбадосская певица, продюсер и модный дизайнер Рианна (Rihanna) внезапно испытала стыд за свой откровенный наряд и попыталась скрыться от папарацци, но ей это не удалось и фото попало в соцсети.
Фото ⟩ Рианна попыталась скрыть от папарацци открытую грудь, но ничего не вышло
В последнее время Рианна часто получала критику за свои смелые образы. Она не стеснялась появляться на публике беременной в откровенных и эпатажных нарядах, а линия белья ее бренда и вовсе направлена на бодипозитив.
Недавно парарацци застали врасплох певицу на выходе из ресторана Olivetta в Западном Голливуде. Рианна была одета в длинное черное и полупрозрачное платье. Но когда звезду стали снимать, она вдруг испытала несвойственный ей приступ скромности и стала прикрывать оголенную грудь, и попыталась скрыть от камер нижнее белье.
Напомним, 13 мая у 3популярной певицы Рианны и рэп-исполнителя ASAP Rocky родился сын - новорожденный малыш появился на свет в Калифорнии.
"Когда узнала, что в положении, то подумала про себя: ни за что не пойду за покупками ни в какой отдел для будущих мам. Извините, но наряжаться — это слишком весело", — признавалась Рианна в интервью изданию Vogue.
Напомним, что во время беременности Рианна не стеснялась делать многочисленные фотосессии и носить наряды на грани китча.
"Мое тело сейчас проходит невероятный период, и я не собираюсь стыдиться этого. Это время должно быть праздничным. Почему надо скрывать свою беременность? Я хоть и не планировала ее, но уж точно не против", - объясняла она.
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