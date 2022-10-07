Фото ⟩ Рианна попыталась скрыть от папарацци открытую грудь, но ничего не вышло

В последнее время Рианна часто получала критику за свои смелые образы. Она не стеснялась появляться на публике беременной в откровенных и эпатажных нарядах, а линия белья ее бренда и вовсе направлена на бодипозитив.

Недавно парарацци застали врасплох певицу на выходе из ресторана Olivetta в Западном Голливуде. Рианна была одета в длинное черное и полупрозрачное платье. Но когда звезду стали снимать, она вдруг испытала несвойственный ей приступ скромности и стала прикрывать оголенную грудь, и попыталась скрыть от камер нижнее белье.

Напомним, 13 мая у 3популярной певицы Рианны и рэп-исполнителя ASAP Rocky родился сын - новорожденный малыш появился на свет в Калифорнии.

"Когда узнала, что в положении, то подумала про себя: ни за что не пойду за покупками ни в какой отдел для будущих мам. Извините, но наряжаться — это слишком весело", — признавалась Рианна в интервью изданию Vogue.

Напомним, что во время беременности Рианна не стеснялась делать многочисленные фотосессии и носить наряды на грани китча.

"Мое тело сейчас проходит невероятный период, и я не собираюсь стыдиться этого. Это время должно быть праздничным. Почему надо скрывать свою беременность? Я хоть и не планировала ее, но уж точно не против", - объясняла она.