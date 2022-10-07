Что ни в коем случае нельзя делать с алюминиевой фольгой?

1. Не использовать в качестве основы для выпечки печенья

Когда дело доходит до выпечки печенья, лучше всего использовать пергаментную бумагу поверх алюминиевой фольги. Это связано с тем, что алюминиевая фольга чрезвычайно хорошо проводит тепло, а это означает, что любая часть теста, которая вступает в непосредственный контакт с фольгой, будет подвергаться воздействию гораздо более концентрированного тепла, чем остальная часть теста. Ведь есть огромный риск получить слишком коричневое или даже подгоревшее снизу печенье и недожаренное сверху.

2. Не класть в микроволновку

Это знают почти все, но повторение не помешает. Микроволны отражаются от алюминия, из-за чего пища готовится неравномерно и может повредить духовку и даже вызвать пожар.

3. Не расстилать на дно духовки

Не следует держат фольгу в самом низу духовки (особенно без дополнительной посуды), так как это может испортить ее.

4. Не хранить в ней остатки еды