Алюминиевая фольга - очень ценный помощник на кухне, но она не всегда может заменить другие кухонные принадлежности, такие как коробки для хранения или бумагу для выпечки. Также при неправильном использовании фольги есть риск даже повредить один из приборов, поэтому All recipes собрал то, что не стоит делать с этим блестящим помощником.
Что ни в коем случае нельзя делать с алюминиевой фольгой?
1. Не использовать в качестве основы для выпечки печенья
Когда дело доходит до выпечки печенья, лучше всего использовать пергаментную бумагу поверх алюминиевой фольги. Это связано с тем, что алюминиевая фольга чрезвычайно хорошо проводит тепло, а это означает, что любая часть теста, которая вступает в непосредственный контакт с фольгой, будет подвергаться воздействию гораздо более концентрированного тепла, чем остальная часть теста. Ведь есть огромный риск получить слишком коричневое или даже подгоревшее снизу печенье и недожаренное сверху.
2. Не класть в микроволновку
Это знают почти все, но повторение не помешает. Микроволны отражаются от алюминия, из-за чего пища готовится неравномерно и может повредить духовку и даже вызвать пожар.
3. Не расстилать на дно духовки
Не следует держат фольгу в самом низу духовки (особенно без дополнительной посуды), так как это может испортить ее.
4. Не хранить в ней остатки еды
Остатки следует хранить в холодильнике, а алюминиевая фольга для обертывания не подходит. Почему? Как бы тщательно вы не оборачивали ей продукты, воздух и бактерии все равно будут до них добираться, и еда быстрее испортится. Лучший выбор - контейнеры для хранения продуктов с крышками или закрывающиеся пакеты.
5. Не использовать для жарки, если нужна хрустящая, а не тушеная еда
Подумайте дважды, прежде чем заворачивать в фольгу продукты, которые вы хотите приготовить. Да, фольга заботится не только о надлежащем тепле внутри, но и о влажности. Это больше коснется овощей, ведь если завернуть картошку в фольгу, то вместо румяной и хрустящей корочки получится мягкая и влажная - как на пару.
Один из вариантов - использовать фольгу, но завернуть в нее продукты лишь частично - оставив открытой верхнюю сторону.
6. Не использовать блестящую сторону
Нет, блестящая сторона не хуже. Неважно, какую сторону вы используете, так как они отличаются только визуально, а не функционально: все из-за особенностей производственного процесса.
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