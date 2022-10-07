"Евровидение 2023" пройдет в Ливерпуле. Потому что в Украине война

Ливерпуль

Певица Соня очень хочет, чтобы конкурс пришел в ее родной город Фото: Getty Images

Ливерпуль - родина "Битлз", и наверное, одного этого достаточно, чтобы составить серьезную конкуренцию любому претенденту. У города богатая музыкальная история, ежегодно привлекающая тысячи иностранных гостей. В прошлом здесь проходили такие крупные мероприятия, как вручение музыкальной премии MTV Europe Music Awards в 2008 году.

Певица Соня, родившаяся недалеко от Ливерпуля, заняла второе место в конкурсе в 1993 году с песней Better the Devil You Know. Город также представляла певица Джемини, хотя и не самым удачным образом: на конкурсе 2003 года она получила ноль баллов.

"Евровидение" будет проходить на портовой арене M&S Bank Arena, вмещающей 11 тысяч зрителей, рядом с конференц-центром, гостиницами и железнодорожным вокзалом.

Арена и выставочный центр Ливерпуля находятся на берегу реки Мерси Фото: Ant Clausen

"Нигде не устраивают такие вечеринки, как у нас, - написала мэр Ливерпуля Джоан Андерсон в Твиттере. - Люди, сообщества и предприятия нашего города готовы устроить шоу - для Украины, Великобритании и Европы".

Фото: BBC

Города, вошедшие в итоговый список претендентов, оценивались по ряду критериев, в том числе:

наличие подходящего места и достаточного пространства для выполнения требований конкурса

обязательства по проведению мероприятия, которые может взять на себя город или регион, включая финансовые

прочие аспекты культурной жизни города, в том числе местную и региональную деятельность, а также демонстрацию украинской культуры и музыки

соответствие стратегическим приоритетам Би-би-си как общественного вещателя, таким как предоставление ценности для всех зрителей и поддержка экономики Великобритании

Организаторы Евровидения требуют, чтобы место проведения вмещало около 10 тысяч зрителей, находилось в пределах легкой досягаемости от международного аэропорта и имело достаточно гостиниц для размещения не менее 2 тысяч участников, журналистов и гостей.

На время подготовки к конкурсу, а это шесть-восемь недель, арену нельзя будет использовать для других целей, что означает, что принимающему городу придется перенести концерты и мероприятия, уже включенные в расписание.