Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором назвал Курильские острова территориями Японии, "которые продолжают находиться под оккупацией РФ", сообщает "Медуза".
Украина признала Курильские острова частью Японии
Украина признала Курильские острова частью Японии
Об этом Зеленский объявил в вечернем видеообращении 7 октября. Также президент Украины призвал последовать его примеру и другие страны мира: "И мы призываем всех в мире принять аналогичные решения".
Зеленский назвал принятое решение "справедливым, юридически безупречным, историческим".
Советский Союз присоединил Южно-Курильские острова после Второй мировой войны. В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть острова Шикотан и Хабомаи, когда стороны заключат мирный договор.
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