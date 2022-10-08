В субботу и в воскресенье, 8 и 9 октября, в микрорайонах Риги продолжится осенний этап цикла военной подготовки Namejs 2022, в ходе которого армия проведет практические учения на территории города, сообщили в Рижской думе.
В микрорайонах Риги проходят военные учения Namejs 2022. Что надо знать?
В учениях, которые также пройдут в Бауском, Кекавском, Марупском, Ропажском и Саласпилсском крае, примут участие солдаты и земессарги, которые продолжат совершенствовать свои воинские навыки в городской и сельской местности, в сотрудничестве с партнерами по НАТО из США, Дании и Литвы.
Во время учений в городе Рига запланировано передвижение солдат и военного транспорта сегодня с 8:00 до 22:00 в окрестностях Вецмилгрависа, Межциемса, Тейки, Чиекуркалнса, Гризинькалнса, Саркандаугава и района Браса, а 9 октября с 7:00 до 12:00 в микрорайонах Саркандаугава и Петерсала-Андрейсала.
В субботу планируется временное ограничение движения в Саласпилсе на Даугавпилсском шоссе в Бауском крае у Валле по дороге Вецумниеки-Субате. Государственная полиция во время учений будет участвовать в организации дорожного движения.
В целях укрепления и улучшения военно-гражданского сотрудничества в военных учениях примут участие как государственные учреждения, так и органы местного самоуправления, а также представители компаний и организаций частного сектора, оказывающие различные виды поддержки, тем самым укрепляя комплексную систему государственной обороны в Латвия.
В ходе выполнения упомянутых учебных задач по городу будет перемещаться военная техника, солдаты и земессарги в форме с оружием.
Солдаты и земессарги тренируются в условиях, максимально приближенных к реальным, тем самым укрепляя свои навыки по защите территории - краев, городов, волостей, деревень.
При отработке боевых возможностей подразделений будут применяться учебная амуниция и средства имитации боя, осветительные ракеты, которые создают шум, но не угрожают здоровью и жизни людей. В ходе военных учений будут соблюдаться требования пожарной безопасности и охраны природы, территории после выполнения задач при необходимости будут очищены.
Национальные вооруженные силы призывают жителей с пониманием отнестись к проводимым военным учениям, которые направлены на совершенствование комплексной обороноспособности страны и региональной безопасности.
Галерея: Военные учения Namejs 2022
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