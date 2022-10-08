В микрорайонах Риги проходят военные учения Namejs 2022. Что надо знать?

В учениях, которые также пройдут в Бауском, Кекавском, Марупском, Ропажском и Саласпилсском крае, примут участие солдаты и земессарги, которые продолжат совершенствовать свои воинские навыки в городской и сельской местности, в сотрудничестве с партнерами по НАТО из США, Дании и Литвы.

Во время учений в городе Рига запланировано передвижение солдат и военного транспорта сегодня с 8:00 до 22:00 в окрестностях Вецмилгрависа, Межциемса, Тейки, Чиекуркалнса, Гризинькалнса, Саркандаугава и района Браса, а 9 октября с 7:00 до 12:00 в микрорайонах Саркандаугава и Петерсала-Андрейсала.

В субботу планируется временное ограничение движения в Саласпилсе на Даугавпилсском шоссе в Бауском крае у Валле по дороге Вецумниеки-Субате. Государственная полиция во время учений будет участвовать в организации дорожного движения.

В целях укрепления и улучшения военно-гражданского сотрудничества в военных учениях примут участие как государственные учреждения, так и органы местного самоуправления, а также представители компаний и организаций частного сектора, оказывающие различные виды поддержки, тем самым укрепляя комплексную систему государственной обороны в Латвия.