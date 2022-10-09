Вс, 9.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Минюст РФ внес Оксимирона и Дмитрия Глуховского в список "иноагентов"

rus.tvnet.lv
Минюст РФ внес Оксимирона и Дмитрия Глуховского в список "иноагентов"
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Оксимирон
Оксимирон Фото: Кадр из видео

Минюст России включил в реестр иностранных агентов рэпера Оксимирона (наст. имя - Мирон Федоров) и писателя Дмитрия Глуховского, пишет "Медуза".

Писатель Дмитрий Глуховский прокомментировал свой новый статус у себя в соцсетях: "Этот "титул" присваивается тем немногим журналистам, активистам и творческим людям, которые из чувства патриотизма [...] критикуют Кремль, считая его ответственным за ужасную и продолжающую ухудшаться ситуацию, в которой обнаружила себя Россия".

Напомним, что в июне автора романов "Метро-2033" и "Текст" объявили в федеральный розыск. Как сообщил Telegramм-канал Mash, основанием для этого послужили "публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ".

После начала спецоперации на Украине Глуховский и Оксимирон публично осудили действия российских властей. Оксимирон стал одним из первых российских артистов, кто открыто высказался против войны в Украине. После ее начала рэпер уехал из страны и провел благотворительный тур в поддержку Украины.

Недавно он выпустил новый клип на песню "Ойда", после которого его попросили проверить на экстремизм.

Кроме того, министерство РФ включило в реестр физлиц - "иностранных агентов" рэпера Оксимирона , журналистку "Радио Свобода" Ирину Сторожеву и политика Алену Попову.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх