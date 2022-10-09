Минюст России включил в реестр иностранных агентов рэпера Оксимирона (наст. имя - Мирон Федоров) и писателя Дмитрия Глуховского, пишет "Медуза".
Минюст РФ внес Оксимирона и Дмитрия Глуховского в список "иноагентов"
Писатель Дмитрий Глуховский прокомментировал свой новый статус у себя в соцсетях: "Этот "титул" присваивается тем немногим журналистам, активистам и творческим людям, которые из чувства патриотизма [...] критикуют Кремль, считая его ответственным за ужасную и продолжающую ухудшаться ситуацию, в которой обнаружила себя Россия".
Напомним, что в июне автора романов "Метро-2033" и "Текст" объявили в федеральный розыск. Как сообщил Telegramм-канал Mash, основанием для этого послужили "публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ".
После начала спецоперации на Украине Глуховский и Оксимирон публично осудили действия российских властей. Оксимирон стал одним из первых российских артистов, кто открыто высказался против войны в Украине. После ее начала рэпер уехал из страны и провел благотворительный тур в поддержку Украины.
Недавно он выпустил новый клип на песню "Ойда", после которого его попросили проверить на экстремизм.
Кроме того, министерство РФ включило в реестр физлиц - "иностранных агентов" рэпера Оксимирона , журналистку "Радио Свобода" Ирину Сторожеву и политика Алену Попову.
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