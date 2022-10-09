Минюст РФ внес Оксимирона и Дмитрия Глуховского в список "иноагентов"

Писатель Дмитрий Глуховский прокомментировал свой новый статус у себя в соцсетях: "Этот "титул" присваивается тем немногим журналистам, активистам и творческим людям, которые из чувства патриотизма [...] критикуют Кремль, считая его ответственным за ужасную и продолжающую ухудшаться ситуацию, в которой обнаружила себя Россия".

Напомним, что в июне автора романов "Метро-2033" и "Текст" объявили в федеральный розыск. Как сообщил Telegramм-канал Mash, основанием для этого послужили "публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ".

После начала спецоперации на Украине Глуховский и Оксимирон публично осудили действия российских властей. Оксимирон стал одним из первых российских артистов, кто открыто высказался против войны в Украине. После ее начала рэпер уехал из страны и провел благотворительный тур в поддержку Украины.

Недавно он выпустил новый клип на песню "Ойда", после которого его попросили проверить на экстремизм.

Кроме того, министерство РФ включило в реестр физлиц - "иностранных агентов" рэпера Оксимирона , журналистку "Радио Свобода" Ирину Сторожеву и политика Алену Попову.