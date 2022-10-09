Delna: сотрудничество опытных партий с "Объединенным списком" и "Прогрессивными" - ключ к коалиции

По его мнению, очень тревожно, что поддержку на выборах в 14-й Сейм получили связанные с олигархами Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Латвия на первом месте", а также партия "За стабильность!", лидер которой отказался осудить агрессию России на Украине.

"Важно, чтобы у партий, формирующих правительство, была единая позиция по важнейшим вопросам - борьба с коррупцией как вопрос национальной безопасности, общее понимание о государственной обороне и евроатлантической интеграции. Международная ситуация и внутриполитические вызовы требуют решительных действий и на переговорах о формировании правительства", - отмечает Григус.

Однако сотрудничество ядра коалиции с названными партнерами также может оказаться проблематичным, считает представитель Delna. По его словам, "Объединенный список" является новой организацией, и неясно, насколько тесны связи между входящими в него партиями и их бывшими партнерами. Латвийская зеленая партия еще недавно была стабильным и долгосрочным партнером СЗК, и вряд ли эта прочная связь полностью разорвалась.

Как отмечает Григус, оппозиция "Прогрессивным" в коалиции базируется на якобы идеологической основе, но правдивость этих утверждений сомнительна, так как партии сотрудничают в Рижской думе, а Нацобъединение ранее сотрудничало в коалиции с "Для развития/За", не менее либеральным, чем "Прогрессивные".