Прогноз Василисы Володиной на неделю с 10 по 16 октября: все непросто - Марс "завис"

"Похоже, что у Раздающего в рукаве припрятана еще одна особенно сильно крапленая колода. Только узнаем мы о ней ближе к коридору затмений (23.10-10.11), - продолжила Василиса Володина и призналась, что сама с волнением ждет конца октября.

- Все непросто, и пока не будет становиться проще. Хотя конец октября по общественно-политическим событиям будет еще напряженнее.

Марс, который "завис" на всю неделю в точном квадрате к Нептуну, советует не доверять чужим словам, не действовать впопыхах и серьезно продумывать каждый шаг.

Высокий риск принятия неверных решений, которые могут аукнуться в середине ноября.

То есть то, что мы делаем сейчас, вероятнее всего, предстоит совсем скоро переделывать.

Нельзя метаться, менять мнение, суетиться. Можно - выбрав определенное направление действий, сменить его в случае необходимости после 20.10".

Однако, по словам астролога, есть у наступающей недели и некоторые радости: иллюзия большей стабильности (иллюзия, но все равно нервотрепки меньше);

больше спокойствия и конструктива, возможности собраться и действовать;

больше приятных собеседников (которым не стоит особенно верить), теснее дружеские узы. Ответственнее все, на кого хочется рассчитывать.

"Это все дарит ингрессия Меркурия в Весы, Полнолуние, трины Солнца и Венеры к Сатурну", - заключила Василиса Володина и пожелала всем удачи.