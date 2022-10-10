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Прогноз Василисы Володиной на неделю с 10 по 16 октября: все непросто - Марс "завис"

rus.tvnet.lv
Прогноз Василисы Володиной на неделю с 10 по 16 октября: все непросто - Марс "завис"
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"Нас ждет еще одна непростая неделя (с 10 по 16 октября 2022 года), которая начинается с ощущения, что все карты выложены на стол и новых сюрпризов уже не будет, но это очень опрометчиво", - предупредила известный астролог Василиса Володина в своем Instagram.

"Похоже, что у Раздающего в рукаве припрятана еще одна особенно сильно крапленая колода. Только узнаем мы о ней ближе к коридору затмений (23.10-10.11), - продолжила Василиса Володина и призналась, что сама с волнением ждет конца октября.

- Все непросто, и пока не будет становиться проще. Хотя конец октября по общественно-политическим событиям будет еще напряженнее.

Марс, который "завис" на всю неделю в точном квадрате к Нептуну, советует не доверять чужим словам, не действовать впопыхах и серьезно продумывать каждый шаг.

Высокий риск принятия неверных решений, которые могут аукнуться в середине ноября.

То есть то, что мы делаем сейчас, вероятнее всего, предстоит совсем скоро переделывать.

Нельзя метаться, менять мнение, суетиться. Можно - выбрав определенное направление действий, сменить его в случае необходимости после 20.10".

Однако, по словам астролога, есть у наступающей недели и некоторые радости:

  • иллюзия большей стабильности (иллюзия, но все равно нервотрепки меньше);
  • больше спокойствия и конструктива, возможности собраться и действовать;
  • больше приятных собеседников (которым не стоит особенно верить), теснее дружеские узы. Ответственнее все, на кого хочется рассчитывать.

"Это все дарит ингрессия Меркурия в Весы, Полнолуние, трины Солнца и Венеры к Сатурну", - заключила Василиса Володина и пожелала всем удачи.

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