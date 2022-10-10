Строительные работы продолжаются на 43 участках государственных автодорог, в том числе 16 из них - на региональных автодорогах, восемь - на главных, кроме того, работы ведутся и на 13 мостах, сообщает агентство LETA.
Строительные работы продолжаются на 43 участках дорог. Какие места лучше объезжать?
По информации предприятия Latvijas Valsts ceļi, на Вентспилсском шоссе от Кудры до поворота на Смарте продолжается укладка асфальта и сохраняются обширные ограничения на движение - для преодоления ремонтируемого участка нужно запланировать час в пути.
Эти строительные работы можно объехать по Лиепайскому шоссе, и там сохраняется повышенная интенсивность движения. Водителей призывают быть осторожными, особенно в сумерках.
Час и больше в пути по-прежнему придется провести на участках строительных работ на Эргльской дороге (Р4) под Ригой, а также на пути из Салдуса к границе Литвы (Р105) и из Мадоны до Дзелзавы (Р37).
Перед тем, как отправиться в путь, жителей призывают посмотреть карту строительных работ на сайте www.lvceli.lv, где обозначены все участки ремонтных работ, и запланировать дополнительное время в пути, если нужно пересечь зону строительных работ.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!