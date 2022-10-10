Строительные работы продолжаются на 43 участках дорог. Какие места лучше объезжать?

По информации предприятия Latvijas Valsts ceļi, на Вентспилсском шоссе от Кудры до поворота на Смарте продолжается укладка асфальта и сохраняются обширные ограничения на движение - для преодоления ремонтируемого участка нужно запланировать час в пути.

Эти строительные работы можно объехать по Лиепайскому шоссе, и там сохраняется повышенная интенсивность движения. Водителей призывают быть осторожными, особенно в сумерках.

Час и больше в пути по-прежнему придется провести на участках строительных работ на Эргльской дороге (Р4) под Ригой, а также на пути из Салдуса к границе Литвы (Р105) и из Мадоны до Дзелзавы (Р37).

Перед тем, как отправиться в путь, жителей призывают посмотреть карту строительных работ на сайте www.lvceli.lv, где обозначены все участки ремонтных работ, и запланировать дополнительное время в пути, если нужно пересечь зону строительных работ.