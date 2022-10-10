Стивен Кинг резко высказался о реакции РФ про взрыв на Крымском мосту

В Twitter-аккаунте Стивен Кинг в который раз высказался о войне в Украине. Писатель напомнил, что идет она уже девять месяцев.

"После девяти месяцев убийств мирных жителей, пыток и разрушений целых городов взрыв Крымского моста россияне назвали "терроризмом"? Это просто п...", - написал Кинг.

По его мнению, большую нелепость сложно и придумать. Пост писателя уже набрал более 160 тысяч лайков, более 20 тысяч читателей уже сделали ретвит в свой аккаунт.

Ранее сообщалось, что в субботу около 6 часов утра на Крымском мосту, являющемся единственным наземным транспортным путем между Россией и оккупированным Крымским полуостровом, произошел взрыв, в результате чего загорелись цистерны на идущем поезде и частично обрушилась проезжая часть.

After nine months of killing and in many cases torturing civilians; after razing whole towns; the Russians call blowing up a bridge "terrorism." That takes the fucking cake. — Stephen King (@StephenKing) October 9, 2022