Лукашенко заявил о развертывании российско-белорусской региональной группировки войск

"В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства", - сказал он.

По словам Лукашенко, формирование группировки началось два дня назад, что совпадает со взрывом на Крымском мосту. Москва, напомним, обвинили в этом взрыве украинские спецслужбы.

Он также отметил, что основой группировки станут вооруженные силы Беларуси.

"Еще не хватало второго конфликта. Вы знаете, что у них [у России] хватает проблем. Поэтому вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек.

И будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану. Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки", - заявил Лукашенко на совещании во вопросам безопасности.

Напомним, в феврале Лукашенко разрешил России использовать территорию Беларуси в качестве плацдарма для вторжения в Украину, однако утверждает, что Минск в войну не вступал.