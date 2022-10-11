Вчера, 10 октября, прошел третий день Рижской недели моды. Свои новые коллекции представили бренды из Латвии и Эстонии. Смотрите фото!
Фото ⟩ Третий день RFW: Selina Keer, Collected Story, Diana Arno и Amoralle
Галерея: Показ Selina Keer (Латвия)
Бренд о себе:
Селина Кеер родилась в Латвии и прошла длинный путь от ученика профессионалов модной индустрии до креативного дизайнера бредов, постоянно совершенствуя свой опыт. Закончила курсы в престижной Академии моды Cmera Nazionale della Moda Italiano.
После учебы в Италии Селина была приглашена для ребрендинга фабрики по пошиву одежды и создания для них же модной коллекции. После окончания проектов и многочисленных коллабораций Селина решила создать собственный бренд.
Дебют марки Selina Keer состоялся с SS2019 коллекцией, которая была представлена в шоуруме в Милане. С тех пор бренд дважды в год представляет новые коллекции коммерческого типа. В рамках Riga Fashion Week SS20 Селина дебютирует с капсульной коллекцией прет-а-порте "Голубое вдохновение".
Селина Кеер прошла длинный путь и создала свою историю и уникальный ДНК бренда: "Стиль моего бренда - это сочетание актуальности, фешенебельности и демократичности".
Галерея: Показ Collected Story (Латвия)
Бренд о себе:
Collected Story - латвийский бренд, основателем которого является Миланна Гавалешко, выпускница Rīgas Dizaina Skola, Burda Skolа и Bogomolov Image School.
В своих изделиях дизайнер предлагает тонкую грань между свободой и сдержанностью. Музой бренда является динамичная женщина, которая предпочитает женственный стиль, но не возражает против его современной и местами игривой интерпретации. Визитная карточка это внутренняя сторона изделия, всегда выполненная из шелка. Натуральные материалы, пряжа высокого качества и ручная работа собранны вместе в каждом изделии от Collected Story.
Галерея: Показ Diana Arno (Эстония)
Бренд о себе:
DIANA ARNO - не просто бренд женской одежды, это нечто большее. История бренда началась в 2011 году, когда его основательница Диана Арно решила следовать своим мечтам.
Через несколько лет Диана открыла свой магазин в Таллинне, а в 2015 представила свою первую коллекцию одежды прет-а-порте. Каждая коллекция создана так, чтобы удовлетворить предпочтения женщины одеваться стильно и удобно в условиях динамичной городской среды. Независимо от времени года, одежда бренда DIANA ARNO всегда женственная, декорирована яркими деталями и характерными для бренда вышивками и элементами. Все это придает коллекциям легкость, утончённость и делает их непохожими на другие бренды.
Образы коллекций Дианы Арно созданы так, что в них девушки смело могут отправляться из офиса на коктейльную вечеринку, будучи при этом абсолютно неотразимыми.
Галерея: Показ Amoralle (Латвия)
Бренд о себе:
Основательница бренда Amoralle Инесе Озола является одной из самых успешных дизайнеров чулок, нижнего белья и ночных нарядов в Восточной Европе.
Для бренда Amoralle характерны роскошные детали и силуэты, подчеркивающие фигуру. Каждая модель создается вручную из шелка высочайшего качества и кружев.
Коллекции Amoralle высоко оценили редакторы ряда ведущих изданий о моде, в числе которых: Vogue Italy, Marie Claire Italy, Cosmopolitan Russia и другие.
В настоящее время изделия бренда Amoralle доступны в 27 магазинах и бутиках в Великобритании, Австралии, Германии, Франции, Саудовской Аравии, Нидерландах, России, США и других странах.
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