Фото ⟩ Третий день RFW: Selina Keer, Collected Story, Diana Arno и Amoralle

В своих изделиях дизайнер предлагает тонкую грань между свободой и сдержанностью. Музой бренда является динамичная женщина, которая предпочитает женственный стиль, но не возражает против его современной и местами игривой интерпретации. Визитная карточка это внутренняя сторона изделия, всегда выполненная из шелка. Натуральные материалы, пряжа высокого качества и ручная работа собранны вместе в каждом изделии от Collected Story.

Галерея: Показ Diana Arno (Эстония)

Бренд о себе:

DIANA ARNO - не просто бренд женской одежды, это нечто большее. История бренда началась в 2011 году, когда его основательница Диана Арно решила следовать своим мечтам.

Через несколько лет Диана открыла свой магазин в Таллинне, а в 2015 представила свою первую коллекцию одежды прет-а-порте. Каждая коллекция создана так, чтобы удовлетворить предпочтения женщины одеваться стильно и удобно в условиях динамичной городской среды. Независимо от времени года, одежда бренда DIANA ARNO всегда женственная, декорирована яркими деталями и характерными для бренда вышивками и элементами. Все это придает коллекциям легкость, утончённость и делает их непохожими на другие бренды.

Образы коллекций Дианы Арно созданы так, что в них девушки смело могут отправляться из офиса на коктейльную вечеринку, будучи при этом абсолютно неотразимыми.

Галерея: Показ Amoralle (Латвия)

Бренд о себе:

Основательница бренда Amoralle Инесе Озола является одной из самых успешных дизайнеров чулок, нижнего белья и ночных нарядов в Восточной Европе.

Для бренда Amoralle характерны роскошные детали и силуэты, подчеркивающие фигуру. Каждая модель создается вручную из шелка высочайшего качества и кружев.

Коллекции Amoralle высоко оценили редакторы ряда ведущих изданий о моде, в числе которых: Vogue Italy, Marie Claire Italy, Cosmopolitan Russia и другие.

В настоящее время изделия бренда Amoralle доступны в 27 магазинах и бутиках в Великобритании, Австралии, Германии, Франции, Саудовской Аравии, Нидерландах, России, США и других странах.