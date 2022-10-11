Установлена личность водителя, который преследовал медвежонка

DAP совместно с Государственной полицией зафиксировали доказательства совершенного правонарушения, и было возбуждено административное производство о взыскании штрафа за умышленное причинение вреда охраняемому живтоному.

Согласно действующему законодательству, виновное лицо может получить штраф до 700 евро.

Видео, на котором мужчина преследует медведя-подростка на лесной дороге в темноте в течение длительного времени много раз перепостили в Whatsapp. Хотя специалисты DAP первоначально предполагали, что место проведения находится на границе, оказалось, что за медведем гнались недалеко от Лубанского болота.

Директор Департамента по защите природы DAP Гита Строде выразила благодарность всем, кто не остался равнодушным и сообщил о возможном нарушителе или месте нарушения.

"Я надеюсь, что такие уроки позволят всем нам как обществу стать более компетентными и терпимыми по отношению к диким животным", - сказала Строде. Она отметила, что места обитания различных диких видов уже значительно сократились в результате хозяйственной деятельности человека.

Поэтому неизбежны не только преднамеренные, но и случайные встречи с дикими животными. Общественности важно понять, что дикая природа является домом для этих животных, и умышленно беспокоить их в своем жилище недопустимо.

Бурый медведь Ursos arctos является охраняемым видом как в Латвии, так и в Европе.

По текущим данным мониторинга, в Латвии в дикой природе обитает около 60 медведей.