"Россия заказала 2400 дронов-камикадзе": Зеленский призывает развернуть ПВО в Киеве

"Прошу усилить общую работу по финансовой помощи Украине в создании воздушного щита. Миллионы людей будут благодарны "Большой семерке" за такую ​​помощь", - сказал Зеленский в видеозвонке на экстренной встрече лидеров "Большой семерки".

Он сообщил, что, по данным спецслужб, Россия заказала у Ирана 2400 дронов-камикадзе.

Он сказал, что у президента России Владимира Путина все еще есть "пространство для эскалации" после двухдневных массированных авиаударов по городам по всей Украине, включая Киев.

"У российского лидера, который в настоящее время находится на завершающей стадии своего правления, еще есть пространство для дальнейшей эскалации", - сказал Зеленский, добавив, что это "угроза для всех нас".

Зеленский также заявил, что Россия пытается втянуть своего союзника Беларусь в войну против Украины.

"Россия пытается напрямую втянуть Беларусь в эту войну, разыгрывая провокацию, что мы якобы готовим нападение на эту страну", - сказал Зеленский, призвав разместить международных наблюдателей на украинско-белорусской границе "для наблюдения за ситуацией с безопасностью".

В свою очередь страны "Большой семерки" (G7) в заявлении по итогам экстренного совещания еще раз заверили, что будут и дальше помогать Украине в войне с Россией.

Кроме того, страны G7 (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада) в совместном заявлении:

предупредили Россию, что применение любого оружия массового поражения повлечет для нее серьезнейшие последствия и осудили "ядерную" риторику российского руководства;

призвали Беларусь перестать пособничать России в войне;

еще раз заверили, что не признают попытки аннексии украинской территории;

осудили удары по гражданской инфраструктуре Украины, а также другие действия России, которые направлены на эскалацию конфликта, об этом сообщает Русская служба BBC.