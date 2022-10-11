Россия продолжает обстреливать Украину ракетами

Он добавил, что воздушная тревога не отозвана, людям необходимо оставаться в убежищах.

Взрывы прозвучали также в Одесской и Хмельницкой областях. Руководители местных военных администраций отметили, что работает украинская зенитная артиллерия.

В свою очередь глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что по городу выпустили 20 крылатых ракет. Десять ракет были выпущены с территории Каспийского моря, а десять - из Саратова.

Вилкул также призывал жителей оставаться в убежищах.

Украинские системы ПРО сбивают российские ракеты и в других областях Украины.

Обстрелы уже прокомментировал глава Николаевской областной администрации Виталий Ким:

"Радоваться рано. Россияне могут специально пускать партиями по несколько ракет, чтобы тревога была долго и мы сидели по подвалам. Также, возможно, они "щупают" наше ПВО, ищут слабые места, чтобы ударить массово".

Напомним, в результате массированного ракетного обстрела в Украине россияне убили по меньшей мере 19 человек, а еще 105 получили ранения.

После ракетного обстрела без электроэнергии по-прежнему остается 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.