Во вторник Россия продолжает обстреливать Украину ракетами, сообщают украинские должностные лица. Массовые обстрелы городов, в том числе и Киева, начались в понедельник. Руководитель военной администрации Киевского округа Алексей Кулеба сообщил, что над территорией округа были сбиты две российские ракеты.
Россия продолжает обстреливать Украину ракетами
Он добавил, что воздушная тревога не отозвана, людям необходимо оставаться в убежищах.
Взрывы прозвучали также в Одесской и Хмельницкой областях. Руководители местных военных администраций отметили, что работает украинская зенитная артиллерия.
В свою очередь глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что по городу выпустили 20 крылатых ракет. Десять ракет были выпущены с территории Каспийского моря, а десять - из Саратова.
Вилкул также призывал жителей оставаться в убежищах.
Украинские системы ПРО сбивают российские ракеты и в других областях Украины.
Обстрелы уже прокомментировал глава Николаевской областной администрации Виталий Ким:
"Радоваться рано. Россияне могут специально пускать партиями по несколько ракет, чтобы тревога была долго и мы сидели по подвалам. Также, возможно, они "щупают" наше ПВО, ищут слабые места, чтобы ударить массово".
Напомним, в результате массированного ракетного обстрела в Украине россияне убили по меньшей мере 19 человек, а еще 105 получили ранения.
После ракетного обстрела без электроэнергии по-прежнему остается 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.
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