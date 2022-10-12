"Новое Единство" готово к нескольким раундам переговоров, чтобы добиться коалиции шире

Он отметил, что оптимально было бы получить четкое представление о ядре новой коалиции к 1 ноября. "Новое Единство" считает важной задачей экономическое развитие Латвии, и для этого нужна широкая коалиция.

"Мы готовы к переговорам и, если необходимо, готовы пройти через несколько раундов и вернуться к переговорам с президентом", - сказал политик.

Он подчеркнул, что новому правительству понадобится сильная поддержка Сейма, чтобы реализовать ряд изменений, необходимых для развития Латвии.

Говоря об общих и отличающихся взглядах "Нового Единства" и "Прогрессивных", Латковскис отметил, что различается их мнение о том, нужно ли Латвии продолжать брать новые займы.

"Прогрессивные" выступают за то, чтобы жить в долг, а "Новое Единство" - нет", - сказал Латковскис, добавив, что по многим другим вопросам взгляды обеих партий схожи.

Как сообщалось, президент Эгил Левитс поручил представителю "Нового Единства", премьер-министру Кришьянису Кариньшу на этой неделе продолжить переговоры о формировании нового правительства.

По словам Кариньша, задача второго раунда консультаций - найти общее понимание важнейших задач и принципов работы, которые должны быть заложены в фундамент нового правительства, чтобы оно могло стабильно работать в течение всего срока полномочий 14-го Сейма.

Как сообщалось, Кариньш выступает за широкую коалицию с участием "Прогрессивных", в свою очередь "Объединенный список" и Национальное объединение считают дееспособной коалицию из трех партий без "Прогрессивных", указывая на идеологические противоречия.