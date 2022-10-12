Ринкевич: Латвия - лидер в мире по помощи Украине в войне с Россией

Латвия с 24 января по 3 октября этого года пожертвовала Украине 0,9% от ВВП. На втором месте с 0,8% от ВВП находится Эстония, а третье место среди активных жертвователей у Польши - с 0,5% от ВВП.

Prieks, ka militārā atbalsta Ukrainai ziņā esam pirmajā vietā pasaulē (% pret IKP) saskaņā ar @kielinstitute datiem. Turpināsim palīdzēt Ukrainai un aicināsim citus darīt vēl vairāk pic.twitter.com/chRBAnIGVh — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) October 12, 2022

Данные Кильского института мировой экономики свидетельствуют о том, что Латвия пожертвовала 314 млн евро, что является 16-м показателем в мире и крупнейшей поддержкой относительно ВВП страны.

Больше всего Латвия пожертвовала Украине именно для военных нужд, выделив 298 млн евро, что является восьмым лучшим показателем в мире.

В свою очередь, Эстония пожертвовала 263 млн евро. Около 258 миллионов евро были направлены на военную помощь.