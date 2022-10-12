Латвия продолжает помогать Украине в войне с Россией и находится на первом месте между странами, которые пожертвовали больше всего относительно внутреннего валового продукта (ВВП) своего государства, в Twitter сообщил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
Ринкевич: Латвия - лидер в мире по помощи Украине в войне с Россией
Латвия с 24 января по 3 октября этого года пожертвовала Украине 0,9% от ВВП. На втором месте с 0,8% от ВВП находится Эстония, а третье место среди активных жертвователей у Польши - с 0,5% от ВВП.
Prieks, ka militārā atbalsta Ukrainai ziņā esam pirmajā vietā pasaulē (% pret IKP) saskaņā ar @kielinstitute datiem. Turpināsim palīdzēt Ukrainai un aicināsim citus darīt vēl vairāk pic.twitter.com/chRBAnIGVh— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) October 12, 2022
Данные Кильского института мировой экономики свидетельствуют о том, что Латвия пожертвовала 314 млн евро, что является 16-м показателем в мире и крупнейшей поддержкой относительно ВВП страны.
Больше всего Латвия пожертвовала Украине именно для военных нужд, выделив 298 млн евро, что является восьмым лучшим показателем в мире.
В свою очередь, Эстония пожертвовала 263 млн евро. Около 258 миллионов евро были направлены на военную помощь.
Польша выделила почти три миллиарда евро, где большая часть или 1,82 млрд евро были направлены на военную помощь. Польша также оказала финансовую помощь Украине в размере более одного миллиарда евро.
Соседняя Литва занимает четвертое место с пожертвованными 244 миллионами евро, где 187 млн евро были направлены на военную помощь.
В целом страны Европейского Союза (ЕС) пожертвовали Украине 16,2 млрд евро. Большая часть или 12,3 млрд евро является финансовой поддержкой Украины, а для военных нужд было направлено 2,5 млрд евро.
Больше всего, или 52,3 млрд евро Украине пожертвовали США. Самая большая поддержка была направлена на военную помощь - 27,6 миллиардов евро. Финансовая помощь достигла 15,2 млрд евро, а гуманитарная 9,5 миллиардов.
Следует учитывать, что обещанная государством помощь Украине может отличаться от уже полученной помощи, особенно это различие видно в оказании военной поддержки, например, США обязалась предоставить Украине оружие в размере 27,6 млрд евро, а физически до сих пор доставлена военная помощь в размере лишь 2,55 млрд евро.
В свою очередь, пожертвованная Латвией военная помощь в размере 298 миллионов была полностью поставлена Украине.
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