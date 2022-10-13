После ковида. Как помогают тем, у кого остались симптомы

Каждый четвертый пациент, который обращается в амбулаторное постковидное отделение, уже получает психологическую терапию. Еще у 40 процентов в анамнезе психические расстройства. Для многих пациентов с затяжным ковидом непосильной задачей является не только подняться по лестнице, но и психологически разобраться с ситуацией.

Выздоровел, но все еще не здоров

После трех месяцев работы отделения врач делится своим опытом: с помощью психотерапии и медикаментов неврологические и психиатрические симптомы могут хорошо поддаваться лечению. Но пандемия сама по себе ведет к росту психических заболеваний, говорит Пензель. Поэтому в Германии необходим более широкий спектр лекарственных средств и методов.

Пиа Чоудхари (Pia Chowdhury) с этим согласна. Она сама страдает от последствий постковидного синдрома и рассказала об этом в СМИ. Чоудхари посещает различные группы само- и взаимопомощи и основала в Бонне инициативу "ПостCOVID - выздоровел, но не здоров".

"С такой болезнью, конечно, нелегко. Но мы все стараемся снова вернуться в нормальную, рабочую жизнь", - говорит Чоудхари. Свою задачу она видит следующим образом: "Мы пытаемся говорить с политиками, представителями касс медстрахования и клиник, чтобы они были на нашей стороне".

Кое-что в этом отношении в Германи уже происходит. Страховая группа Debeka впервые сообщила о том, что ковид может являться основанием для признания профессиональной непригодности и получения пенсии по инвалидности. "В 2021 году у нас были первые шесть таких случаев, и мы будем платить этим людям", - сказал председатель правления Томас Брам (Thomas Brahm). Но Пиа хочет большего.

Пациенты, страдающие от затяжного ковида, попадают на прием к эрго- и физиотерапевтам. Амбулаторные отделения для постковидных больных появляются лишь в городах. При этом все больше исследований доказывают, что существуют долгосрочные последствия коронавирусной инфекции. И проблема действительно серьезная.

Многое по-прежнему зависит от семейного врача. "Самое важное - найти врача, которому я могу задать все вопросы и который воспринимает меня всерьез. Врача, который меня не высмеивает и не отправляет восвояси, обращаясь со мной так, как будто я не болен. Необходимы врачи, которые верят в затяжной ковид", - убеждена Пиа Чоудхари.