Боррель: если Россия нанесет ядерный удар по Украине, Запад уничтожит ее армию

Об этом Боррель заявил на открытии Академии дипломатии в Брюсселе.

​"Путин говорит, что не блефует. Так вот, он не может себе позволить блефовать. И должно быть ясно, что люди, которые поддерживают Украину, и Евросоюз со странами-членами и США с НАТО - тоже не блефуют", - сказал Боррель на открытии Академии дипломатии в Брюсселе.

"Любой ядерный удар по Украине вызовет ответ, но не ядерный, а военный ответ такой силы, что российская армия будет уничтожена", - предупредил высокопоставленный дипломат ЕС.

Опасения, что Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине, усилились после того, как Путин выступил с завуалированными угрозами ​во время выступления о поддержке "референдумов" в оккупированных регионах Украины после того, как российские военные понесли ощутимые потери от украинского контрнаступления. Президент России заявил, что Москва готова применять для защиты территории РФ все имеющиеся средства, добавив, что "это не блеф". В странах Запада это однозначно восприняли как угрозу ядерного удара.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Москву, что, если Россия нападет на Украину с применением ядерного оружия, последствия будут серьезными.

"Будет резкий ответ, который почти наверняка спровоцирует физический ответ многих союзников и, возможно, самого НАТО", - заявил в среду высокопоставленный представитель альянса.

Однако НАТО не зашло так далеко, чтобы угрожать применением своего ядерного арсенала.