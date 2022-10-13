"Вопрос ясен и решен". Дзинтарс о создании коалиции из трех партий

По призыву президента Эгила Левитса "Новое Единство" на этой неделе продолжает углубленные переговоры о задачах правительства и приоритетах работы на следующие четыре года.

После выборов в 14-й Сейм главный вопрос разногласий в переговорах о формировании коалиции заключается в том, сколько партнеров должно быть включено в новое правительство и коалицию. Лидер переговоров "Новое Единство" считает, что в коалиции должны быть четыре политические силы - "Новое Единство", "Объединенный список", Нацобъединение и "Прогрессивные", но "Объединенный список" и Нацобъединение не хотят видеть "Прогрессивных" в коалиции. В новоизбранном созыве Сейма "Новое Единство" получило 26 мандатов, "Объединенный список" - 15, Нацобъединение - 12, а "Прогрессивные" - десять, таким образом, коалиция с "Прогрессивными" имела бы в парламенте 64 голоса, а без - 54.

Кариньш в понедельник представит президенту отчет о переговорах по формированию правительства

В понедельник, 17 октября, премьер-министр Кришьянис Кариньш снова встретится с президентом Эгилом Левитсом, чтобы проинформировать его об итогах переговоров о формировании правительства. Об этом премьер-министр сообщил журналистам в четверг после встречи "НЕ" и Нацобъединения.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш Фото: Zane Bitere/LETA

"НЕ" проанализирует и обобщит все результаты переговоров о создании коалиции, а в понедельник Кариньш встретится с президентом, чтобы рассказать, как продвигаются дела.

После встречи с президентом Кариньш намерен рассказать, как партии будут действовать дальше.

Кариньш по-прежнему считает, что можно сформировать сильное и стабильное правительство, что и является целью "НЕ". Правительство должно обеспечить безопасность страны, провести Латвию через эту зиму, "которая будет полна вызовов для всей Европы", а также согласовать программу, которая обеспечит экономическое развитие в будущем, сказал он.

На этой неделе партии не говорили о принятии "Прогрессивных" в коалицию. По словам премьера, самое главное - это реальные действия правительства.

"В настоящее время мы полностью сосредоточены на возможной совместной программе, углубляясь в темы, которые потенциально могут быть включены в коалиционное соглашение", - заявил Кариньш.

На этой неделе партийные переговоры еще не дошли до той стадии, чтобы думать о составе коалиции и занимаемых должностях, добавил премьер.