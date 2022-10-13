Будущую коалицию должны сформировать три партии, и это "решенный и ясный" вопрос, заявил лидер Нацобъединения Райвис Дзинтарс после встречи "Нового единства" и Национального объединения.
"Вопрос ясен и решен". Дзинтарс о создании коалиции из трех партий
По словам политика, Нацобъединение не видит возможности создания четырехпартийного правительства, в которое, помимо "Нового Единства", Нацобъединения и "Объединенного списка", входили бы еще и "Прогрессивные".
При этом Дзинтарс не видит проблем в том, чтобы параллельно с официальным формированием трехпартийной коалиции "Новое Единство" продолжало бы переговоры с "Прогрессивными".
Дзинтарс сказал, что Национальное объединение сохранит прежний подход и не будет критиковать "Новое Единство" за темпы переговоров. Лидер "Нового Единства" Кришьянис Кариньш как переговорщик должен определить, какие партии будут участвовать в переговорах. Нацобъединение готово как к двусторонним переговорам, так и к трехсторонним с участием "Объединенного списка" (ОС).
Главное, по его словам, быстро продвигаться вперед в коалиционных переговорах, потому что приближается 1 ноября - дата первого заседания 14-го Сейма, и очень важно, чтобы к этой дате была ясность относительно нового правительства.
На вопрос о возможных дальнейших переговорах политик заявил, что не исключает возможности дальнейших консультаций между Нацобъединением и ОС. Нацобъединение проинформировало ОС, что не может поддержать их идею смешанной избирательной системы. В то же время у ОС есть очень веские доводы о необходимости совершенствования системы кризисного управления в стране, отметил Дзинтарс.
По призыву президента Эгила Левитса "Новое Единство" на этой неделе продолжает углубленные переговоры о задачах правительства и приоритетах работы на следующие четыре года.
После выборов в 14-й Сейм главный вопрос разногласий в переговорах о формировании коалиции заключается в том, сколько партнеров должно быть включено в новое правительство и коалицию. Лидер переговоров "Новое Единство" считает, что в коалиции должны быть четыре политические силы - "Новое Единство", "Объединенный список", Нацобъединение и "Прогрессивные", но "Объединенный список" и Нацобъединение не хотят видеть "Прогрессивных" в коалиции.
В новоизбранном созыве Сейма "Новое Единство" получило 26 мандатов, "Объединенный список" - 15, Нацобъединение - 12, а "Прогрессивные" - десять, таким образом, коалиция с "Прогрессивными" имела бы в парламенте 64 голоса, а без - 54.
Кариньш в понедельник представит президенту отчет о переговорах по формированию правительства
В понедельник, 17 октября, премьер-министр Кришьянис Кариньш снова встретится с президентом Эгилом Левитсом, чтобы проинформировать его об итогах переговоров о формировании правительства. Об этом премьер-министр сообщил журналистам в четверг после встречи "НЕ" и Нацобъединения.
"НЕ" проанализирует и обобщит все результаты переговоров о создании коалиции, а в понедельник Кариньш встретится с президентом, чтобы рассказать, как продвигаются дела.
После встречи с президентом Кариньш намерен рассказать, как партии будут действовать дальше.
Кариньш по-прежнему считает, что можно сформировать сильное и стабильное правительство, что и является целью "НЕ". Правительство должно обеспечить безопасность страны, провести Латвию через эту зиму, "которая будет полна вызовов для всей Европы", а также согласовать программу, которая обеспечит экономическое развитие в будущем, сказал он.
На этой неделе партии не говорили о принятии "Прогрессивных" в коалицию. По словам премьера, самое главное - это реальные действия правительства.
"В настоящее время мы полностью сосредоточены на возможной совместной программе, углубляясь в темы, которые потенциально могут быть включены в коалиционное соглашение", - заявил Кариньш.
На этой неделе партийные переговоры еще не дошли до той стадии, чтобы думать о составе коалиции и занимаемых должностях, добавил премьер.
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