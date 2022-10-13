Госполиция пыталась добиться от России экстрадиции в Латвию задержанных там в феврале подозреваемых в деле об убийстве футбольного агента Романа Беззубова, но на данный момент соседняя страна этого не сделала. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщил Латвийскому радио глава полиции Армандс Рукс.
Убийство Романа Беззубова: Россия уже полгода не выдает Латвии подозреваемых
Что касается экстрадиции двух лиц, Латвия "сделала все в установленные сроки в соответствии с регламентом международного сотрудничества". "Это дело их Генеральной прокуратуры. Ждем. Мы все сделали, доказательства собраны. Мы заложники ситуации. Такова общая ситуация", - сказал Рукс.
Глава полиции рассудил, что Россия не особенно заинтересована в том, чтобы удерживать лиц, совершивших такое серьезное преступление, поэтому нельзя исключать, что у РФ могут быть свои мысли насчет того, что двое задержанных могли "совершить в России".
Как сообщалось, Роман Беззубов был застрелен утром 14 апреля 2021 года в Риге, Пурвциемс. При выезде на улицу Гунара Астры автомобилю Беззубова перекрыли дорогу и произвели несколько выстрелов из автомата в его сторону. Следующей ночью в Межапарке был обнаружен сгоревший автомобиль BMW X5, использовавшийся при нападении.
В начале этого года прокуратура Рижского окружного суда приняла решения о привлечении шести человек к уголовной ответственности по этому делу.
Сотрудники МВД России по запросу Госполиции в феврале задержали в Москве Ивана Агапитова и Дениса Коняшкина, находящихся в международном розыске по подозрению в убийстве футбольного агента.
В прошлом году полиция заявляла, что установила мотивы преступления и прорабатывает две версии, однако правоохранители склоняются к тому, что преступление не связано с профессиональной деятельностью Беззубова. В полиции не уточнили, с какими именно версиями ведется работа.
Галереи: Место убийства Романа Беззубова и сгоревший BMW X5 в Межапарке
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