В пятнику, 14 октября, президент Владимир Путин выступая на пресс-конференции в Астане сделал несколько важных заявлений.
"Мои действия правильные": Путин о войне в Украине
"Частичная" мобилизация
Российский лидер рассказал, что призыв в рамках "частичной" мобилизации может закончиться через две недели. По его словам уже призваны около 222 тысячи человек.
"На данный момент мобилизовано 222 тысяч человек. Никаких дополнительных действий по мобилизации не планируется. В них нет необходимости. Думаю, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены",- заверил он.
Президент объяснил необходимость мобилизации тем, что линия соприкосновения с украинскими войсками составляет более тысячи тысячи километров и "охранять ее только контрактниками невозможно".
Удары по Украине
Президент России сказал, что не стоит ждать ударов по города Украины: "Сейчас нет необходимости в массированных ударах, во всяком случае сейчас, пока, сейчас другие задачи стоят".
Россия не ставила перед собой задачу уничтожить Украину
"Мы не ставили перед собой задачу уничтожения Украины. Нет конечно. Вот они взяли в свое время… В Крыму проживает 2,4 млн человек, а они взяли и воду отрубили. Ну вот войскам пришлось зайти и открыть воду в Крым. Просто пример логики наших действий. Не сделали бы вот этого этого действия (украинские власти) - не было бы других противодействий", - сказал президент России.
Он также заявил, что не жалеет о своих решениях, принятых во время войны: "Мои действия правильные".
Другие заявления Владимира Путина:
- По словам президента он благодарен Эрдогану за решение многих вопросов, например в вопросе обменов военнопленных. "Он включался лично, мы ему благодарны за это",
- "Мы возмущаемся попытками отменить русскую культуру и не должны вести себя таким же образом", - сказал президент о задержании мужчины, который слушал украинскую музыку,
- Также Путин заявил, что ФСБ выяснила, что, скорее всего, взрывчатка для взрыва на Крымском мосту была отправлена морем. Если выяснится, что гуманитарные коридоры используются для терактов, это поставит под вопрос зерновую сделку,
- Кроме того, Путин заявил, что не видит необходимости в переговорах с президентом США Джо Байденом и не знает, поедет ли на саммит G20, где ожидаются и Байден, и президент Украины Владимир Зеленский.
- О переговорах с Зеленским Путин не сказал ничего нового: "Если они (украинские власти) созреют до этого, пожалуйста, тогда, наверное, будут востребованы и посреднические усилия всех, кто в этом заинтересован".
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