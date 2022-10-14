"Мои действия правильные": Путин о войне в Украине

"Частичная" мобилизация

Российский лидер рассказал, что призыв в рамках "частичной" мобилизации может закончиться через две недели. По его словам уже призваны около 222 тысячи человек.

"На данный момент мобилизовано 222 тысяч человек. Никаких дополнительных действий по мобилизации не планируется. В них нет необходимости. Думаю, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены",- заверил он.

Президент объяснил необходимость мобилизации тем, что линия соприкосновения с украинскими войсками составляет более тысячи тысячи километров и "охранять ее только контрактниками невозможно".

Удары по Украине

Президент России сказал, что не стоит ждать ударов по города Украины: "Сейчас нет необходимости в массированных ударах, во всяком случае сейчас, пока, сейчас другие задачи стоят".

Россия не ставила перед собой задачу уничтожить Украину