Экоактивисты в Лондоне залили супом картину Ван Гога

Организация Just Stop Oil ("Просто остановите нефть") подтвердила в своем заявлении, что двое протестующих вылили томатный суп Heinz из двух банок на картину в 11:00 часов утра, требуя от британского правительства остановить все новые нефтегазовые проекты.

«Что дороже - искусство или жизнь? Разве это стоит больше, чем еда? Больше справедливости? Вас больше волнует защита картины или защита нашей планеты и людей? Кризис стоимости жизни является частью стоимости нефтяного кризиса, топливо недоступно миллионам холодных и голодных семей. Они даже не могут позволить себе разогреть банку супа", - сказала экоактивиста после инцидента.