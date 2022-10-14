В пятницу, 14 октября, двое экоактивистов залили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи" в Лондонской национальной галерее, сообщает издание Insider.
Экоактивисты в Лондоне залили супом картину Ван Гога
Организация Just Stop Oil ("Просто остановите нефть") подтвердила в своем заявлении, что двое протестующих вылили томатный суп Heinz из двух банок на картину в 11:00 часов утра, требуя от британского правительства остановить все новые нефтегазовые проекты.
Protesters from the Just Stop Oil campaign group have thrown soup over #VincentvanGogh’s painting #Sunflowers at the National Gallery in #London. pic.twitter.com/Ml165RXc2y— NEXTA (@nexta_tv) October 14, 2022
Представители Национальной галереи рассказали, что картина находилась под стеклом и не пострадала, лишь слегка повреждена рама картины.
«Что дороже - искусство или жизнь? Разве это стоит больше, чем еда? Больше справедливости? Вас больше волнует защита картины или защита нашей планеты и людей? Кризис стоимости жизни является частью стоимости нефтяного кризиса, топливо недоступно миллионам холодных и голодных семей. Они даже не могут позволить себе разогреть банку супа", - сказала экоактивиста после инцидента.
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