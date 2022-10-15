В День государственного языка президент призвал задуматься о значении латышского языка

Латышский язык является родным языком большинства населения Латвии, и мы живем в латышской культурной среде, говорит президент, подчеркивая, что такая среда существует только здесь - в Латвии, и больше нигде в мире.

"Через язык мы узнаём себя, чувствуем себя латышами. Поэтому латышский язык - это язык и нашего разума, и нашего сердца", - говорит Левитс.

При этом президент указывает, что и другие языки тоже надо учить и знать, "чтобы не получалось так, что человек толком не знает ни одного языка и производит впечатление недоучки".

"Будущее латышского языка, то есть всей нашей страны, зависит от вас", - отметил Левитс.

По словам президента, для того, чтобы язык существовал, на нем надо читать и думать, говорить и писать, а также жить внутри него.