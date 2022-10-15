Смертельное ДТП под Кандавой: погиб один человек, трое пострадали; виновник сбежал

В 18:52 на автодороге Кандава-Салдус неизвестное лицо на автомобиле Audi Q7 выехало на встречную полосу, в результате чего произошло лобовое столкновение с легковым автомобилем Audi А6.

Из сидевших в Audi A6 человек один погиб, трое получили ранения.

Вызвавший аварию водитель скрылся с места происшествия.

В свою очередь в Валкском крае в пятницу вечером погиб водитель легкового автомобиля. Как сообщили в Государственной полиции, около 20:40 в Вийциемской волости мужчина, управлявший автомобилем Audi A4, съехал с дороги, в результате чего автомобиль перевернулся, а водитель скончался на месте происшествия.

Всего же за минувшие сутки в стране зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествия, при этом в 14 ДТП пострадали 18 человек, двое погибли.