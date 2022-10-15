СМИ: Запад думает, как не допустить паники, если Россия нанесет ядерный удар по Украине

Газеты процитировали высокопоставленную чиновницу западного правительства, которая попросила не раскрывать ее имя. В то время как Запад считает использование Россией ядерного оружия маловероятным, власти на международном уровне обновляют свои планы по оказанию экстренной помощи и информированию общественности, сказала она.

По данным The Time, речь может идти и о мерах по борьбе с ажиотажным спросом на продукты и предметы первой необходимости в магазинах и аптеках, а также о выдаче инструкций о том, как действовать в случае ядерного удара.

"Как и следовало ожидать, правительство разумно прорабатывает разные сценарии, и это один из них", - сказала журналистам чиновница.

Она заявила, что угрозы российского президента Владимира Путина применить ядерное оружие "были безответственными", но Запад не считает себя столкнувшимся с ядерным кризисом. Ранее президент США Джо Байден заявил, что риск "ядерного Армагеддона" достиг самого высокого уровня со времен Карибского кризиса 1962 года.

Как отмечает The Guardian, Запад не комментирует, какой будет реакция, если Россия применит ядерное оружие. Однако во избежание быстрой эскалации ожидается, что любой первоначальный ответ не будет связан с ответным ядерным ударом.